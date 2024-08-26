В СамГМУ разработали веб-сервис для улучшения диагностики пациентов с первичным гиперпаратиреозом

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России создали веб-сервис для улучшения диагностики пациентов с первичным гиперпаратиреозом – одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний после сахарного диабета и патологий щитовидной железы. Программа оценивает результаты анализов пациента, помогает быстро установить диагноз и определить тактику лечения. На разработку получен патент.

Первичный гиперпаратиреоз - заболевание, при котором околощитовидная железа вырабатывает избыточное количество паратиреоидного гормона. Эта болезнь вызывает целый ряд проблем, поэтому так важно своевременно установить диагноз и назначить лечение.

Разработку вели специалисты кафедры общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ под руководством ее заведующего, д.м.н., профессора Игоря Макарова, а также магистранты Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ.

Игорь Макаров входит в президиум Ассоциации эндокринных хирургов России и серьезно занимается проблемами первичного гиперпаратиреоза, курируя эту тему.

«Органами-мишенями паратиреоидного гормона являются кости, почки, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), а также эмоциональная сфера, – пояснил Игорь Макаров. - Из костей вымывается кальций, что приводит к остеопорозу и возможности возникновения патологических переломов. Избыток кальция в крови приводит к образованию камней в почках (мочекаменной болезни) и желчном пузыре (желчнокаменной болезни), раздражает слизистую ЖКТ, вызывая эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатиты, может вызывать ускорение развития атеросклероза, откладываясь на стенках сосудов. Кроме того, это заболевание вызывает у человека депрессию, нарушение памяти и внимания, сонливость, трудности в концентрации внимания. Иногда диагноз можно поставить уже по выражению лица пациента. После операции многие отмечают, что, помимо улучшения общего состояния, к ним вернулась радость жизни».

Чтобы установить диагноз, пациенту назначают анализы и инструментальные исследования, результаты которых вносятся в программу. Она выдает интегральный показатель, по которому можно установить или опровергнуть диагноз первичного гиперпаратиреоза и определить тактику лечения.

Кроме того, разработка позволяет собирать данные об анамнезе пациентов, а также отображать динамику показателей в виде графиков. Например, если по результатам анализов получены пограничные показатели и диагноз под вопросом, можно повторно обследовать пациента через три месяца или полгода и увидеть на графике, повысились ли те или иные показатели или снизились. Также можно отслеживать состояние пациента после операции и консервативного лечения.

«Если внедрить нашу разработку в повседневную практику врачей эндокринологов или любых других специальностей, значительно облегчится процесс диагностики этого заболевания и, соответственно, лечения», – подчеркивает профессор.

Веб-сервис планируется распространить среди заинтересованных специалистов и, в перспективе, разработать специальное приложение для мобильных устройств.

Фото: СамГМУ