Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Самары планируют пустить скоростную «Ласточку» до Уфы
Из Самары планируют пустить скоростную «Ласточку» до Уфы
В Самарской области началась подготовка к крещенским купаниям
В Самарской области началась подготовка к крещенским купаниям
В России возник рациональный спрос на высшее образование
В России возник рациональный спрос на высшее образование
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
В Волжском районе в ДТП пострадали четверо
В Волжском районе в ДТП пострадали четверо
В 2024 году число поездок по платным дорогам выросло в 3 раза
В 2024 году число поездок по платным дорогам выросло в 3 раза
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
В Самаре отметят 205-летие Григория Сергеевича Аксакова
В Самаре отметят 205-летие Григория Сергеевича Аксакова
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.71
0.8
EUR 104.86
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий

14 января 2025 13:02
67
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали программное обеспечение CoVRS (Collaborative Virtual Reality Surgery) для визуализации снимков пациента в формате 3D, поддержки принятия врачебных решений и валидации плана вмешательства в процессе удаленной многопользовательской консультации между врачами из любых регионов с применением VR-технологий. Разработка значительно повышает доступность высокотехнологичной помощи.

ПО используется на всех этапах вмешательств: планирование, корректировка в процессе выполнения и оценка результатов операции. CoVRS позволяет проводить сегментацию 3D-моделей с различными настройками визуализации, выделять необходимые зоны, визуализировать предоперационный доступ с помощью виртуального медицинского инструмента. Готовый проект с внесенными изменениями может быть передан на систему навигации «Автоплан» для интраоперационного контроля.

На первом этапе пациенту выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), затем данные загружаются в модуль системы хирургической навигации «Автоплан», разработанной в СамГМУ, после чего рентгенолог размечает контуры интересов. Размеченные исследования загружаются в CoVRS. В этой программе с помощью виртуальных очков и джойстиков воспроизводится визуализация размеченных исследований, а также создаются маски на снимках DICOM c возможностью сохранения проекта «Автоплана» с внесенными изменениями и последующей передачей на навигацию.

«Данная навигационная система, 3D-моделирование и VR-технологии позволяют врачу наглядно визуализировать анатомические структуры и патологические образования, – рассказал руководитель проектов направления «VR технологии в образовании» Института инновационного развития СамГМУ Григорий Губарев. - Благодаря этому можно увидеть пограничные важные анатомические структуры, питающие сосуды. Такая визуализация дает возможность дистанционно проводить консультации между врачами и прорабатывать сценарии хирургических вмешательств. Кроме того, врачи могут в режиме онлайн обсудить возможные осложнения, более точно спланировать объем хирургического вмешательства и технику выполнения с выбором необходимого доступа».

Тестирование новой программы прошло с участием специалистов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ и Клиник СамГМУ. Операция проходила в «цифровой» операционной Клиник в Самаре, а врачи Санкт-Петербургского НИИ подключились к ней удаленно. По итогам операции коллеги дали высокую оценку разработке СамГМУ.

«За этой разработкой, безусловно, будущее, - говорит директор лечебно-диагностического отделения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Владимир Дворянчиков. – Для врачей из разных городов и регионов очень важно общаться и обмениваться опытом».

«Нам удалось создать полноценную телемедицинскую систему, с помощью которой врачи могут спланировать операцию, вносить необходимые корректировки в процессе операции и оценить ее итоги, – отметил директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин. – При этом специалисты могут находиться в любой точке мира. Это значительно расширяет возможности для проведения высокотехнологичных операций в отдаленных районах и городах и делает качественную медицинскую помощь доступнее для населения нашей страны».

Фото: СамГМУ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
14 января 2025  13:02
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
67
Диетолог указала на опасность горького шоколада
14 января 2025  10:19
Диетолог указала на опасность горького шоколада
132
Жители Красноглинского района проходят рентгенологические исследования на новом оборудовании.
13 января 2025  17:13
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую городскую больницу №7
606
Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами.
13 января 2025  16:16
Тольяттинский врач - эндокринолог рассказала о причинах ожирения у детей
463
Это станет возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
13 января 2025  15:55
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
584
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
13 января 2025  13:58
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
572
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
13 января 2025  13:00
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
377
Прощание состоится 11 января с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 2 по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 236.
10 января 2025  21:23
Скончалась заслуженный работник здравоохранения РФ Зоя Ямщикова
2937
В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.
10 января 2025  15:30
Минздрав СО: о простых правилах, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм
924
Начинайте с 10-минутных совместных утренних зарядок, прогулок на свежем воздухе, зимой это могут быть лыжи или коньки. Это создаёт мощный импульс к серьёзным занятиям спортом.
10 января 2025  15:16
Тольяттинский педиатр: основным фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья
933
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
8190
Весь список
В центре внимания
Катки Самары восстанавливают после дождей
14 января 2025  11:34
Катки Самары восстанавливают после дождей
117
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
14 января 2025  11:05
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
129
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
14 января 2025  10:59
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
138
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
13 января 2025  22:10
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
349
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
13 января 2025  21:49
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
757
Весь список