В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали программное обеспечение CoVRS (Collaborative Virtual Reality Surgery) для визуализации снимков пациента в формате 3D, поддержки принятия врачебных решений и валидации плана вмешательства в процессе удаленной многопользовательской консультации между врачами из любых регионов с применением VR-технологий. Разработка значительно повышает доступность высокотехнологичной помощи.

ПО используется на всех этапах вмешательств: планирование, корректировка в процессе выполнения и оценка результатов операции. CoVRS позволяет проводить сегментацию 3D-моделей с различными настройками визуализации, выделять необходимые зоны, визуализировать предоперационный доступ с помощью виртуального медицинского инструмента. Готовый проект с внесенными изменениями может быть передан на систему навигации «Автоплан» для интраоперационного контроля.

На первом этапе пациенту выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), затем данные загружаются в модуль системы хирургической навигации «Автоплан», разработанной в СамГМУ, после чего рентгенолог размечает контуры интересов. Размеченные исследования загружаются в CoVRS. В этой программе с помощью виртуальных очков и джойстиков воспроизводится визуализация размеченных исследований, а также создаются маски на снимках DICOM c возможностью сохранения проекта «Автоплана» с внесенными изменениями и последующей передачей на навигацию.

«Данная навигационная система, 3D-моделирование и VR-технологии позволяют врачу наглядно визуализировать анатомические структуры и патологические образования, – рассказал руководитель проектов направления «VR технологии в образовании» Института инновационного развития СамГМУ Григорий Губарев. - Благодаря этому можно увидеть пограничные важные анатомические структуры, питающие сосуды. Такая визуализация дает возможность дистанционно проводить консультации между врачами и прорабатывать сценарии хирургических вмешательств. Кроме того, врачи могут в режиме онлайн обсудить возможные осложнения, более точно спланировать объем хирургического вмешательства и технику выполнения с выбором необходимого доступа».

Тестирование новой программы прошло с участием специалистов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ и Клиник СамГМУ. Операция проходила в «цифровой» операционной Клиник в Самаре, а врачи Санкт-Петербургского НИИ подключились к ней удаленно. По итогам операции коллеги дали высокую оценку разработке СамГМУ.

«За этой разработкой, безусловно, будущее, - говорит директор лечебно-диагностического отделения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Владимир Дворянчиков. – Для врачей из разных городов и регионов очень важно общаться и обмениваться опытом».

«Нам удалось создать полноценную телемедицинскую систему, с помощью которой врачи могут спланировать операцию, вносить необходимые корректировки в процессе операции и оценить ее итоги, – отметил директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин. – При этом специалисты могут находиться в любой точке мира. Это значительно расширяет возможности для проведения высокотехнологичных операций в отдаленных районах и городах и делает качественную медицинскую помощь доступнее для населения нашей страны».

Фото: СамГМУ