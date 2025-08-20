В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге

200

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге. Оно применяется в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN, созданной в вузе, и полностью заменяет импортные аналоги. Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии. Разработку вели специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ.

Биопсия головного мозга выполняется для диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей, кист, гранулем, очагов кровоизлияния или абсцесса. Обычно процедуру проводят с помощью стереотаксической рамы – громоздкой и неудобной для пациента, а также сложной и долгой в настройке для врача.

С помощью разработки СамГМУ можно проводить безрамную биопсию. Сначала пациенту выполняют исследование (КТ или МРТ), затем данные загружаются в систему AUTOPLAN и формируется 3D-модель для дальнейшего хирургического вмешательства. Устройство закрепляется на системе фиксации черепа с помощью стойки, и позволяет по шагам настроить инструмент так, чтобы провести через него биопсийную иглу по спланированной траектории - от точки входа до точки цели. Если происходит отклонение от траектории, хирург видит его в режиме реального времени на экране.

Устройство можно использовать с различными биопсийными иглами. Кроме того, оно может адаптироваться к инструментам хирурга различного диаметра. Также можно отслеживать положение кончика иглы для биопсии в процессе навигации. Благодаря разработке СамГМУ сокращается время забора биопсийного материала и значительно повышается удобство для пациента и врача.

«Система AUTOPLAN предназначена для планирования операций, интраоперационной визуализации и навигации за счет технологии высокоточного оптического трекинга, – рассказала руководитель отдела разработки системы хирургической навигации «Автоплан» ИИР СамГМУ Наталья Двояшкина. - Развитие системы предполагает разработку решений для поддержки манипуляций и оперативных приемов. Одним из таких решений является универсальное направляющее устройство, созданное после анализа зарубежного аналога».

На данный момент разработан опытный образец, который прошел первую апробацию в ведущем медучреждении. От нейрохирургов получена положительная обратная связь. В дальнейшем планируется регистрация устройства в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ