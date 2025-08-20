Я нашел ошибку
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге

20 августа 2025 10:01
200
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге. Оно применяется в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN, созданной в вузе, и полностью заменяет импортные аналоги. Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии. Разработку вели специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ.

Биопсия головного мозга выполняется для диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей, кист, гранулем, очагов кровоизлияния или абсцесса. Обычно процедуру проводят с помощью стереотаксической рамы – громоздкой и неудобной для пациента, а также сложной и долгой в настройке для врача.

С помощью разработки СамГМУ можно проводить безрамную биопсию. Сначала пациенту выполняют исследование (КТ или МРТ), затем данные загружаются в систему AUTOPLAN и формируется 3D-модель для дальнейшего хирургического вмешательства. Устройство закрепляется на системе фиксации черепа с помощью стойки, и позволяет по шагам настроить инструмент так, чтобы провести через него биопсийную иглу по спланированной траектории - от точки входа до точки цели. Если происходит отклонение от траектории, хирург видит его в режиме реального времени на экране.

Устройство можно использовать с различными биопсийными иглами. Кроме того, оно может адаптироваться к инструментам хирурга различного диаметра. Также можно отслеживать положение кончика иглы для биопсии в процессе навигации. Благодаря разработке СамГМУ сокращается время забора биопсийного материала и значительно повышается удобство для пациента и врача.

«Система AUTOPLAN предназначена для планирования операций, интраоперационной визуализации и навигации за счет технологии высокоточного оптического трекинга, – рассказала руководитель отдела разработки системы хирургической навигации «Автоплан» ИИР СамГМУ Наталья Двояшкина. - Развитие системы предполагает разработку решений для поддержки манипуляций и оперативных приемов. Одним из таких решений является универсальное направляющее устройство, созданное после анализа зарубежного аналога».

На данный момент разработан опытный образец, который прошел первую апробацию в ведущем медучреждении. От нейрохирургов получена положительная обратная связь. В дальнейшем планируется регистрация устройства в составе системы хирургической навигации AUTOPLAN, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

