В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработана образовательная программа для аспирантов по интеграции искусственного интеллекта в научно-исследовательскую деятельность. Первый модуль стартует уже осенью этого года для аспирантов 1 и 2 года обучения.

«ИИ должен стать не заменой ученому, а усилителем научного мышления», — подчеркивает ключевую идею начальник управления научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров СамГМУ, д.м.н. Ирина Золотовская. По ее словам, задача образовательных курсов — обеспечить молодых исследователей глубинным пониманием возможностей ИИ, инструментами и четкими этическими ориентирами. Как подчеркивает Ирина Золотовская, в университете сегодня ставка делается на исследователей, которые умеют ставить вопросы, проверять гипотезы и критически оценивать выводы.

Программа включает два ключевых компонента: образовательный модуль «Искусственный интеллект в науке» для аспирантов 1 и 2 курсов и прикладной «ИИ-ассистент» для всех аспирантов университета, который уже доступен для применения. Позже также появится курс «ИИ и этика исследования».

Образовательный модуль направлен на системное понимание методов ИИ, применимых к медицинским данным, обучение проектированию, валидации и интерпретации клинических моделей, формирование навыков ответственной интеграции ИИ в клинические процессы, развитие компетенций в воспроизводимой науке, MLOps, этике и регуляторике. В конце обучения аспиранты получат практические навыки работы с системой.

«ИИ-ассистент» разработан в Офисе по развитию технологий искусственного интеллекта СамГМУ, который возглавляет проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию — директор ИПО СамГМУ, д.м.н. Светлана Палевская. Ассистент призван помогать ученым в подборе журналов с учетом Scopus/WoS, PubMed, ВАК, OA/APC и сроков рецензирования, систематическом поиске в научных базах с фильтрами качества и краткими аннотациями, оформлении литературы по международным стандартам, научном переводе с терминологическим контролем, приведении рукописей к требованиям журналов, а также работе с русским интерфейсом и получении структурированных ответов.

Важным элементом программы станет модуль «ИИ и этика исследования», направленный на формирование практик прозрачности, документирования экспериментов и оценки рисков. По словам Ирины Золотовской, важный принцип — это ответственность технологий, а университет открыт к диалогу с научным сообществом по вопросам авторства, указания вклада ИИ и предотвращения предвзятости алгоритмов.

СамГМУ также планирует создать открытую площадку для обсуждения этических и практических аспектов использования искусственного интеллекта в науке, что подчеркивает приверженность университета развитию ответственного подхода к внедрению новых технологий в исследовательскую деятельность.

