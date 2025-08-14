Я нашел ошибку
В СамГМУ разработали новую программу для обучения соцработников современным методам ухода

14 августа 2025 13:49
117
В Институте сестринского образования Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали программу «Клиентоориентированные технологии медико-социального обслуживания на дому» для повышения квалификации специалистов социального обслуживания населения. Первый выездной обучающий курс по этой программе был проведен для помощников по уходу из центра социального обслуживания населения города Чапаевска.

«Программа обучения направлена на формирование у социальных работников практических навыков, необходимых для оказания квалифицированной помощи на дому, — отметила директор Института сестринского образования СамГМУ Лариса Карасева. — В курсе мы уделили особое внимание не только медицинским аспектам ухода, но и психологической поддержке, что особенно важно при работе с пожилыми людьми и пациентами с ограниченными возможностями здоровья».

Программа курса СамГМУ учитывает запросы соцработников, их опыт и специфику деятельности. На занятиях участники изучают современные методы наблюдения за здоровьем: измерение давления, уровня глюкозы, контроль дыхания у пациентов с астмой и пульсоксиметрию. Особое внимание уделяется использованию средств реабилитации. 

«Наша цель — обучить основам сестринского дела, — подчеркнул главврач Чапаевской ЦГБ Николай Юрицин. — Преподаватели разъясняют принципы ухода, взаимодействия с пациентами и новшества в этой сфере».

«Обучение правильному уходу крайне важно. Материал подается доступно, а знания сразу применяем на практике. Благодарна за такой полезный опыт», — поделилась соцработник Светлана Самкина.

Слушатели сошлись во мнении, что работа с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, требует не только душевной чуткости, но и профессиональных навыков. Именно поэтому регулярное обучение сотрудников — ключевой фактор качественной помощи.

«Мы помогаем маломобильным гражданам и людям с особенностями здоровья.  Ежегодное обучение позволяет нашим специалистам оказывать услуги на высоком уровне, что улучшает качество жизни пожилых и нуждающихся в уходе»,— отметила начальник чапаевского отдела соцобслуживания ЦСОН Юго-Западного округа Оксана Воробьева.

Участники отметили, что сочетание в программе курса теории и практики поможет им эффективнее заботиться о подопечных. Важно, что курс готовит специалистов, способных учитывать индивидуальные потребности каждого, чтобы обеспечивать им комфорт и безопасность.

