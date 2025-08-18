В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 

89

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали и запатентовали способ лечения детей с рецидивирующим вывихом надколенника (коленной чашечки). Новый способ менее травматичный для маленьких пациентов и позволяет избежать рисков осложнений.

Рецидивирующий вывих надколенника у детей - это патологическое состояние, при котором коленная чашечка периодически смещается со своего анатомического положения. Сложность лечения патологии в том, что к его возникновению приводит большое количество факторов, и зачастую у каждого ребенка комбинация этих факторов своя. Поэтому врачи должны выявить каждый из них и индивидуально подобрать способ оперативного вмешательства.

“На данный момент не существует одной конкретной операции для каждого ребенка, — рассказала аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ, врач-стажер детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Дарья Седенкова. — Необходимо подбирать индивидуальный план лечения. Во время оперативного вмешательства мы учитываем анатомические особенности коленного сустава у конкретного ребенка и, исходя из этого, выбираем степень коррекции положения надколенника”.

Разработанный в Клиниках СамГМУ способ лечения заключается в минимально травматичном переносе части связки надколенника через костный канал. С помощью этого способа можно проводить операции детям, у которых открыты зоны роста на костях — участки ткани, позволяющие костям расти в длину. Таким пациентам нельзя выполнять сложные реконструкции, так как есть опасность повредить зоны роста, что может привести к осложнениям. Новый способ позволяет избежать этих рисков.

“Есть очень много методов лечения, но они подходят только для взрослых, — говорит заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Многие манипуляции проводятся вокруг коленного сустава, где у ребенка есть ростковая зона, которую мы можем повредить. Наш метод создан для того, чтобы с его помощью добиться исхода операции как у взрослого пациента и при этом избежать возможных осложнений”.

Как пояснила Дарья Седенкова, заболевание возникает по множеству причин.

“Основные их них — врожденные патологические особенности строения коленного сустава, слабость медиальной удерживающей связки, синдромы, вызывающие дисбаланс структур коленного сустава (например, гипермобильность при синдроме Элерса-Данлоса, спастичность при ДЦП), мышечный дисбаланс. Рецидивирующий вывих надколенника — довольно распространенная патология, мы выявляем около 25-35 пациентов в год, в основном, это подростки 10-16 лет”.

В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ