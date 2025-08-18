Я нашел ошибку
Благодаря судебным приставам Самарской области на окнах двенадцати общеобразовательных учреждений региона появились замки безопасности.
Судебные приставы добились установки оконных замков в школах региона
Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.
В Тольятти менеджер банка, пытаясь заработать на биржевых торгах, перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей
22-летняя девушка, водитель отечественного автомобиля, госпитализирована.
В Сызрани столкнулись автомобили Kia Rio и LADA Priora
Водитель мотоцикла госпитализирован.
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 
Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
В Отрадном во время пьяной драки мужчина забил друга табуретом
Дикорастущие растения он собрал на окраине села и высушил для собственного употребления.
В Борском районе мужчина хранил дома наркотик
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа и до конца ночи в Самарской области ожидается усиление ветра
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 

18 августа 2025 09:31
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали и запатентовали способ лечения детей с рецидивирующим вывихом надколенника (коленной чашечки). Новый способ менее травматичный для маленьких пациентов и позволяет избежать рисков осложнений. 

Рецидивирующий вывих надколенника у детей - это патологическое состояние, при котором коленная чашечка периодически смещается со своего анатомического положения. Сложность лечения патологии в том, что к его возникновению приводит большое количество факторов, и зачастую у каждого ребенка комбинация этих факторов своя. Поэтому врачи должны выявить каждый из них и индивидуально подобрать способ оперативного вмешательства. 

“На данный момент не существует одной конкретной операции для каждого ребенка, — рассказала аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ, врач-стажер детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Дарья Седенкова. — Необходимо подбирать индивидуальный план лечения. Во время оперативного вмешательства мы учитываем анатомические особенности коленного сустава у конкретного ребенка и, исходя из этого, выбираем степень коррекции положения надколенника”.  

Разработанный в Клиниках СамГМУ способ лечения заключается в минимально травматичном переносе части связки надколенника через костный канал. С помощью этого способа можно проводить операции детям, у которых открыты зоны роста на костях — участки ткани, позволяющие костям расти в длину. Таким пациентам нельзя выполнять сложные реконструкции, так как есть опасность повредить зоны роста, что может привести к осложнениям. Новый способ позволяет избежать этих рисков. 

“Есть очень много методов лечения, но они подходят только для взрослых, — говорит заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Многие манипуляции проводятся вокруг коленного сустава, где у ребенка есть ростковая зона, которую мы можем повредить. Наш метод создан для того, чтобы с его помощью добиться исхода операции как у взрослого пациента и при этом избежать возможных осложнений”. 

Как пояснила Дарья Седенкова, заболевание возникает по множеству причин. 

“Основные их них — врожденные патологические особенности строения коленного сустава, слабость медиальной удерживающей связки, синдромы, вызывающие дисбаланс структур коленного сустава (например, гипермобильность при синдроме Элерса-Данлоса, спастичность при ДЦП), мышечный дисбаланс. Рецидивирующий вывих надколенника — довольно распространенная патология, мы выявляем около 25-35 пациентов в год, в основном, это подростки 10-16 лет”.  

В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

 

