В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
В СамГМУ освоили уникальные для региона операции на щитовидной железе

25 августа 2025 11:20
Без шрама на шее: через проколы в подмышечной области.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) успешно внедряют эндоскопические операции на щитовидной железе через подмышечный доступ. Все манипуляции проводятся через несколько небольших проколов, что позволяет избежать видимого рубца на шее пациента.

Пионером этой методики в регионе является заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ, д.м.н., профессор Игорь Макаров. В настоящий момент на его счету около 50 таких операций, что хирург называет «пока достаточно небольшим, но уверенным» опытом.

В отличие от традиционной открытой операции, при которой на шее остается горизонтальный шрам, эндоскопический доступ осуществляется через проколы в подмышечной области. Через них к щитовидной железе, вдоль грудной стенки, вводятся миниатюрные инструменты диаметром до 5 мм и видеокамера.

«Не могу сказать, что эти операции не травматичны в абсолютном смысле, — поясняет Игорь Макаров. — Но благодаря небольшим размерам инструментов, каналы, через которые мы работаем, заживают быстро и хорошо».

Как подчеркивает Игорь Макаров, ключевое условие успеха — тщательный отбор пациентов. Пока методика применяется преимущественно при узловых формах зоба для удаления доли железы или, реже, всего органа (тиреоидэктомии), а также при доброкачественных заболеваниях околощитовидных желез (аденоидах). Крупные образования пока остаются за рамками этого метода.

Главное и очевидное преимущество таких операций — бесшовный косметический эффект. Второй важный плюс — качественная визуализация.

«Камеры подводятся очень близко к органу, и мы видим на экране монитора все в крупном масштабе. Это позволяет детально рассмотреть и саму железу, и окружающие структуры, такие как возвратные гортанные нервы, повреждение которых — одно из самых серьезных осложнений таких операций», — говорит врач.

Для максимальной безопасности во время операции может применяться нейромонитор — инновационный прибор, который в режиме реального времени отслеживает состояние возвратных гортанных нервов, отвечающих за голос. Их повреждение является одним из самых серьезных рисков в тиреоидной хирургии. Применение нейромонитора в Клиниках СамГМУ стало возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Использование нейромониторинга является платной опцией (не входит в систему ОМС), но в Клиниках СамГМУ оно доступно пациентам по существенно сниженной стоимости в сравнении с частными медцентрами. Такая ценовая политика является частью стратегии университета по внедрению передовых медицинских технологий, благодаря чему высокие стандарты безопасности становятся более доступными для жителей региона.

Освоить сложную технологию Игорю Макарову помогло активное участие в профессиональном сообществе — он является членом президиума Ассоциации эндокринных хирургов России. Непосредственным наставником в выполнении этих операций выступил один из ведущих российских экспертов в этой области, московский хирург Виталий Мещеряков, который провел в Самаре мастер-класс и ассистировал первым самостоятельным операциям коллеги.

Таким образом, теперь при наличии соответствующих медицинских показаний пациенты Клиник имеют возможность обсудить с хирургом разные варианты вмешательства — классический открытый доступ или малотравматичный эндоскопический — и выбрать предпочтительный вариант, основываясь на полной информации о возможных нюансах каждой из методик, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

