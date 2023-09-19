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В Самарскую область поставлена партия вакцины от гриппа для подростков 

19 сентября 2023 15:44
84
Это более 154 000 доз вакцины "Совигрипп" для иммунизации подростков в возрасте 10-17 лет.

Это более 154 000 доз вакцины "Совигрипп" для иммунизации подростков в возрасте 10-17 лет. В ближайшее время вакцина будет распределена в медицинские организации.

«Наши юные жители находятся в группе риска из-за множества контактов в рамках организованных коллективов – школ, колледжей,  спортивных и творческих секций. Чтобы защититься от гриппа и снизить вероятность распространения вируса, а также в целом заболеваемость вирусными инфекциями,   важно всем,  у кого нет противопоказаний, сделать прививку. В ближайшее время партия вакцины, предназначенной для профилактики гриппа у  подростков, будет доставлена в прививочные  пункты»,  - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. 

Напомним,  в пунктах вакцинации также имеется в наличии вакцина для иммунизации маленьких жителей, начиная с 6 месяцев, - «Ультрикс Квадри» и взрослых  - «Совигрипп».

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно она проводится следующим категориям населения:
дети старше 6 месяцев
школьники
студенты колледжей и вузов
работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы
беременные женщины
 взрослые старше 60 лет
призывники
 пациенты с хроническими заболеваниями.

 

Фото:   минздрав СО

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