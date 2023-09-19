В Самарскую область поставлена партия вакцины от гриппа для подростков 

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Это более 154 000 доз вакцины "Совигрипп" для иммунизации подростков в возрасте 10-17 лет. В ближайшее время вакцина будет распределена в медицинские организации.



«Наши юные жители находятся в группе риска из-за множества контактов в рамках организованных коллективов – школ, колледжей, спортивных и творческих секций. Чтобы защититься от гриппа и снизить вероятность распространения вируса, а также в целом заболеваемость вирусными инфекциями, важно всем, у кого нет противопоказаний, сделать прививку. В ближайшее время партия вакцины, предназначенной для профилактики гриппа у подростков, будет доставлена в прививочные пункты», - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.



Напомним, в пунктах вакцинации также имеется в наличии вакцина для иммунизации маленьких жителей, начиная с 6 месяцев, - «Ультрикс Квадри» и взрослых - «Совигрипп».



Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно она проводится следующим категориям населения:

дети старше 6 месяцев

школьники

студенты колледжей и вузов

работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы

беременные женщины

взрослые старше 60 лет

призывники

пациенты с хроническими заболеваниями.

Фото: минздрав СО