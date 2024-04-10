В Самарском областном кардиодиспансере  заработал новый ангиограф

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В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова в марте 2024 года заработал новый ангиограф. Это шестой ангиографический аппарат, поставленный в подразделения учреждения благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Новый современный аппарат отличается высокой технологичностью. С его помощью диагностика осуществляется точно, артерии хорошо просматриваются после введения рентгеноконтрастного вещества. В процессе исследования делается серия снимков - ангиограммы.



Данная методика позволяет визуализировать сосуды практически любого органа, оценить их функциональность, локализацию, скорость движения крови, выявить ряд патологических изменений, поставить своевременный диагноз и произвести чрескожное коронарное вмешательство. Это малоинвазивная процедура для лечения сужения коронарных артерий сердца, возникающего при ишемической болезни сердца. Используется для установки и развертывания коронарных стентов и для открытия суженных коронарных артерий.



«Благодаря дополнительному оснащению отделения мы увеличим объём проводимых оперативных вмешательств до 20 в день. Это в первую очередь удобно для наших пациентов, так как мы сможем принимать всех плановых больных в первой половине дня, чтобы к вечеру они уже могли спокойно ходить, принимать пищу и получать в течение дня консультации любых специалистов. Экстренная операционная работа не меняется, как мы работали 24/7, так и работаем», - отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В.П.Полякова Темур Кислухин.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области проводится при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. С начала реализации национального проекта в областной кардиодиспансер поставлено более 250 единиц нового оборудования, в том числе рентгеновский ангиографический аппарат, компьютерный томограф, система эндоскопической визуализации, передвижной рентгеновский аппарат С-дуга, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ аппараты и другая медтехника.

Фото: минздрав СО