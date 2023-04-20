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В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева

20 апреля 2023 21:27
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Олег Григорьевич внес неоценимый вклад в организацию строительства нового современного комплекса зданий госпиталя для ветеранов войн.

Сегодня на территории Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева торжественно открыли бюст почетного начальника учреждения, заслуженного врача России, академика РАМТН, доктора медицинских наук, профессора Олега Григорьевича Яковлева.

В мероприятии приняли участие Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, главный врач учреждения Александр Каширин, члены Попечительского совета госпиталя, руководители медицинских организаций Самары, сотрудники госпиталя, коллеги и близкие Олега Григорьевича.

В 1986–1989 годах Олег Яковлев работал заместителем начальника по медицинской части областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, затем в течение 27 лет — с 1989 по 2017 год — возглавлял госпиталь. С 2016 года он оставался советником начальника госпиталя и продолжал работать в качестве директора НИИ в Медицинском университете «Реавиз».

Олег Григорьевич внес неоценимый вклад в организацию строительства нового современного комплекса зданий госпиталя для ветеранов войн. Под его руководством в его работу впервые в стране были внедрены новые организационные и экономические технологии: Попечительский Совет под председательством Губернатора области более 25 лет помогал госпиталю получать дополнительное внебюджетное финансирование и обеспечение современным медицинским и медицинским оборудованием.

 «Когда Олег Григорьевич строил этот корпус, он практически жил здесь. Он настолько любил свое дело, что эта любовь непременно передавалась — и коллективу, и пациентам, — отметил Геннадий Котельников. — К каждому аспекту своей работы Олег Григорьевич подходил с большой любовью и ответственностью. И конечно, отрадно видеть, как успешно коллектив госпиталя сегодня продолжает это важное дело».

Под руководством Олега Яковлева в работу госпиталя были внедрены медицинская и медико-психологическая реабилитация для участников боевых действий и контртеррористических операций, выездная консультативная поликлиника. Не раз коллектив учреждения становился победителем всероссийских конкурсов. Олег Григорьевич был избран первым президентом Российской ассоциации госпиталей для ветеранов войн, был членом Совета по государственной и социальной поддержке ветеранов боевых действий и ветеранских организаций.

 «Олег Григорьевич отдал госпиталю всё — более 30 лет жизни, свой высочайший профессионализм, свою душу и сердце. Пришла пора госпиталю воздать должное одному из своих основателей, человеку-легенде. Коллектив учреждения делает это с честью, это очень отрадно, — подчеркнул руководитель ведомства Армен Бенян. — Олег Григорьевич навсегда останется в наших сердцах. Я благодарю и поздравляю всех коллег, кто сохранил и передаст потомкам память об этом великом человеке».

Сегодня в областном госпитале проходит Межрегиональная научно-практическая конференция «Лечение и реабилитация ветеранов боевых действий», посвященная 80-летию госпиталя и 30-летию Медицинского университета «Реавиз» при участии представителей профильных ведомств и организаций из нескольких регионов страны. Мероприятие завершится 21 апреля.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Мероприятия

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