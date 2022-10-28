В Самарском госпитале для ветеранов войн открылось отделение для лечения пациентов с инсультом

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В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева открылось первичное сосудистое отделение для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом).



Открытию отделения предшествовала большая предварительная работа специалистов госпиталя. Было подготовлено помещение на 30 коек, закуплены специальные кровати, которые позволяют менять положение тела пациента во избежание застойных явлений в легких, пролежней на коже. Был подобран персонал отделения, который прошел обучение для работы с пациентами неврологического профиля.



«Мы изучили опыт других лечебных учреждений, - отметила заместитель начальника госпиталя по медицинской части к.м.н.Татьяна Стоволкова. –Также мы обобщили собственный опыт и наработки, полученные во время работы с больными, которые лечились у нас от новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. В отделении работает междисциплинарная команда, в которую входят неврологи, психологи, физиотерапевт, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, медицинская сестра. Врачи-реабилитологи помогают начать восстановление больных с первых часов пребывания в отделении».



Среди основных задач отделения - повышение доступности и качества оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи всем категориям таких больных, поэтому в планах госпиталя развитие направление медицинской реабилитации пациентов. В центре принимают пациентов в соответствии с утвержденной маршрутизацией.



Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания и доступности медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием.



В настоящее время в регионе работают 13 сосудистых подразделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 3 из них являются региональными центрами, 10 – первичными отделениями, которые расположены в разных районах Самарской области, чтобы из любого уголка губернии можно было быстро доставить пациента к месту лечения.

Фото: минздрав СО