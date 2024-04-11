В Самарской поликлинике №6 обновили эндоскопическое оборудование

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Новая система эндоскопической визуализации приобретена благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Диагностику с помощью новой медтехники уже прошли более 1000 пациентов.



Аппарат используется для исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Высокое качество визуализации помогает специалистам выявлять заболевания на ранних стадиях. Кроме того, по словам заместителя главного врача Михаила Попова, сократились сроки ожидания исследования.



«Наши пациенты могут пройти фиброгастроскопию и колоноскопию на новом оборудовании недалеко от дома. При подозрении на онкопатологию исследование проводится в течение 3 дней. Если это плановая процедура, в течение 2 недель. Все данные вносятся в единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Врач может в любой момент ознакомиться с результатами исследования, чтобы в случае необходимости скорректировать лечение или назначить дополнительное обследование», — рассказал Михаил Попов.



По результатам исследований впервые выявлены 7 случаев рака желудка и пищевода. У 18 пациентов диагностирован полип желудка, у 10 — язвы желудка и 12-перстной кишки. Всем пациентам оказывается необходимая специализированная медпомощь.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставить 700 единиц медтехники.