В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование

Оснащение диагностических отделений современным цифровым оборудованием - маммографом и двумя рентген-аппаратами экспертного класса - стало возможным благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".



Аппараты установлены в двух подразделениях медчреждения – на ул. Физкультурной, 33а и ул. Свободы, 77. Ежедневно на новом оборудовании выполняют до 44 исследований, при этом время ожидания для пациентов сократилось.



«Новые рентген-аппараты позволяют проводить все виды исследований: от рентгена грудной клетки и костной системы до контрастных исследований ЖКТ. - отметила и.о. заведующей рентгенологическим отделением поликлиники Оксана Туржинская. –Маммографический комплекс также демонстрирует высокую эффективность – поток пациентов увеличился практически вдвое. Большой современный стол и высочайшее качество визуализации позволяют выявлять онкопатологию на самых ранних стадиях».



Все новые аппараты интегрированы в единую систему архивирования медицинских изображений, что позволяет врачам любого медучреждения получать доступ к исследованиям.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО