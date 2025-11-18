Я нашел ошибку
Главные новости:
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
По словам артиста, он посвятил всё свое время литературной работе, к которой также разработал научные упражнения.
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что больше не может выходить на сцену по состоянию здоровья
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок

18 ноября 2025 20:53
169
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.

В Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой вскоре будет открыт новейший операционный блок, отвечающий современным стандартам оказания медицинской помощи. Этот операционный модуль возведен на территории больницы и соединён с основным корпусом. В нем будет размещено новое оборудование.

Проект реализован благодаря финансированию из областного бюджета, выделенному по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В новом корпусе разместятся отделение реанимации, рассчитанное на 8 коек, включая 2 специализированные –ламинарные палаты для онкогематологических больных и 1 – для инфекционных, а также три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи.

По словам главного врача больницы Ольги Галаховой, ежегодно реанимационное отделение принимает свыше 350 пациентов. Действующее отделение реанимации сейчас работает в помещениях общей площадью 320 квадратных метров. В новом корпусе - 900, в три раза больше. Новый операционный блок позволит создать для врачей и детей более комфортные условия, соответствующие современным медицинским нормам.

«Ключевой особенностью нового отделения является современная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, а также особая планировка, предназначенная для оперативного поступления пациентов. Стены будут покрыты специальными антибактериальными панелями, легко поддающимися дезинфекции», - рассказала Ольга Галахова.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Анастасия Сонина отметила, что в новом отделении будут просторные палаты с удобным доступом к пациентам. Подвесные консоли позволят беспрепятственно и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь, что открывает новые возможности для спасения жизней маленьких пациентов.

Завершение всех строительных работ планируется в ближайшее время, а уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.

На территории областной детской больницы уже открыт консультативно-диагностический центр, завершается строительство поликлиники на 500 посещений в смену благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Врачи больницы уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно данный вид помощи оказывается почти 1000 пациентам. Открытие нового операционного отделения позволит внедрять новые методики и технологии, расширяя спектр проводимых хирургических вмешательств.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

