В Самарской области зафиксирован рост коронавируса

С наступлением осени в Самарской области активизировались различные инфекции. Особый всплеск зафиксировали в распространении коронавируса.

«По итогам 37-й недели 2025 года в Самарской области показатель заболеваемости составил 25,2 на 100 тысяч населения. Это на 61,5% выше, чем на 36-й неделе», — сообщили в самарском управлении Роспотребнадзора.

Превышение среднеобластного показателя отметили на 11 административных территориях в регионе. Самую высокую заболеваемость зарегистрировали в Шенталинском районе и в городе Похвистнево.

Рост заболеваемости коронавирусом начался за неделю до этого. Тогда заражаемость составила 11,4 случаев на 100 тысяч населения. Вместе с этим начала расти и заболеваемость ОРВИ.

Сейчас в мире появился новый субвариант COVID-19 — «Стратус». Это слияние двух подлиний «Омикрона». То есть, этот штамм не является совершенно новым вариантом, а представляет собой эволюционировавшую версию вируса, пишет 63.ру.