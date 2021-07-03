В Самарской области выявлено 189 случаев заражения коронавирусом

3 июля в регионе подтверждено 189 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 54 в г. Самара
- 39 в г. Тольятти
- 14 в Красноярском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Волжском районе
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Борском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Сызранском районе
178 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68173 случая коронавируса.
Скончались 2316 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 67, 79 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщины 48, 77 лет, мужчины 60, 73, 91 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 45 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщина 81 года;
женщина 83 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 73 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 72,53, по стране - 94,02.
Коэффициент летальности в области - 3,4, в стране - 2,46.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7517, нарастающим итогом 2833505.
Фото:pravmir.ru