В Самарской области выявлено 189 случаев заражения коронавирусом

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3 июля в регионе подтверждено 189 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 54 в г. Самара

- 39 в г. Тольятти

- 14 в Красноярском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Волжском районе

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Борском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Сызранском районе

178 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 68173 случая коронавируса.

Скончались 2316 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 67, 79 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщины 48, 77 лет, мужчины 60, 73, 91 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 45 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщина 81 года;

женщина 83 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 72,53, по стране - 94,02.​​

Коэффициент летальности в области - 3,4, в стране - 2,46.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7517, нарастающим итогом 2833505.

Фото:pravmir.ru