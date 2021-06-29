В Самарской области выявлено  165 новых случаев заражения коронавирусом

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29 июня в регионе подтверждено 165 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 56 в г. Самара

- 41 в г. Тольятти

- 12 в г. Сызрань

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Елховском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Кошкинском районе

154 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67424 случая коронавируса.



Скончались 2268 человек (нарастающим итогом), в том числе

​женщина 33 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

мужчины 54, 63, 67, 80 лет, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 37 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 71 года, 77, 88 лет

женщины 29, 47 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 71,03, по стране - 92,15.

​​Коэффициент летальности в области - 3,36, в стране - 2,45.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6885, нарастающим итогом 2803819.

Фото: pixabay