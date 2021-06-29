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В Самарской области выявлено  165 новых случаев заражения коронавирусом

29 июня 2021 14:14
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В Самаре заболели 56 человек.   

29 июня в регионе подтверждено 165 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 56 в г. Самара
- 41 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Елховском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Кошкинском районе

154 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67424 случая коронавируса.

Скончались 2268 человек (нарастающим итогом), в том числе
​женщина 33 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
мужчины 54, 63, 67, 80 лет, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 37 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 71 года, 77, 88 лет
женщины 29, 47 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 71,03, по стране - 92,15.

​​Коэффициент летальности в области - 3,36, в стране - 2,45.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6885, нарастающим итогом 2803819.

 

Фото:    pixabay

Теги: коронавирус новые случаи

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