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В Самарской области вновь введен карантин по бешенству

1 марта 2022 10:52
163
В Самарской области вновь введен карантин по бешенству

Карантин введен введен в Сызранском районе Самарской области. Причина - бешенство. Смертельную инфекцию нашли у животных в селе Печерское.

В итоге была признана неблагополучной территория в радиусе трех километров, прилегающая к эпизоотическом очагу. Это границы сел Печерское, Приусинск, поселка Нефтеперекачка, станции Печерский берег. В связи с карантином запрещено:

- Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции

- Лечение больных восприимчивых животных

- Ввоз, вывоз восприимчивых животных

- Проведение ярмарок, выставок

Еще одним решением правительства стала отмена карантина в ряде сел Самарской области, который был введен из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщает ГТРК Самара. 

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