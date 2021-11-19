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В Самарской области в инфекционные госпитали поступило более 500 единиц нового оборудования в этом году

19 ноября 2021 15:08
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В настоящее время оснащение инфекционных госпиталей региона новым оборудованием продолжается.

В этом году в 18 учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступило 560 единиц нового оборудования. Более 120, в том числе кислородные концентраторы, мониторы, аппарат искусственной вентиляции легких, поступило в инфекционный госпиталь Медико-санитарной части №5 Кировского района Самары. Оборудование закуплено за счет областных средств. 

Обновление медучреждений, оснащение современным оборудованием, внедрение передовых технологий – в том числе, часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей. Серьезные средства на это заложены в бюджете региона. 

На базе медико-санитарной части №5 Кировского района Самары более месяца назад был открыт инфекционный госпиталь. Помощь пациентам оказывают более 200 сотрудников учреждения. Это врачи, средний и младший медперсонал, которые прошли обучение и переподготовку для работы с пациентами с COVID-19.  

«Для организации инфекционного госпиталя были перепрофилированы все 4 этажа стационара, расширено реанимационное отделение. Мы получили более 120 единиц различного оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, - рассказал заведующий стационаром медсанчасти Сергей Шадрин. – В чем преимущества нового оборудования? У нас были и до этого аппараты ИВЛ, но с новыми гораздо проще, удобнее работать. Это современное эффективное оборудование, которое лишним никогда не бывает, будь то коронавирус или общее соматическое заболевание. Сейчас оно используется в процессе лечения пациентов, которым в основном требуется кислородная поддержка». 

На сегодняшний день в госпитале проходят лечение 100 жителей региона, а всего со дня открытия пролечено около 600 пациентов. 

Один из пациентов госпиталя Дмитрий Волков, который готовится к выписке, рассказал свою историю болезни.

 «Все началось с подъема температуры. Сначала было 37,5, потом выше, сдал тест, а на следующий день получил положительный результат. Меня госпитализировали, так как становилось хуже, было тяжело дышать. Лечили меня активно, сразу поставили системы, делали уколы, а персонал очень внимательно и заботливо следил за моим состоянием. Помощь оказали своевременно, хотя первые пять дней шло ухудшение состояния и поражение легких нарастало, но сейчас, через 10 дней лечения, я чувствую себя хорошо, за что искренне благодарен всему персоналу. Спасибо всем за то, что они сохранили мое здоровье». 

Как отметила заместитель главного врача по качеству оказания медицинской помощи медико-санитарной части №5 Марина Баранова, главная задача и стационара, и амбулаторного звена – профилактика и лечение новой коронавирусной инфекции. 

«В стационаре в среднем пациент проводит 10-11 дней, но все индивидуально и зависит от многих факторов. Бывают случаи, когда пациенты поступают в легком состоянии, и прогноз благоприятный, но утяжеление состояния может наступить очень резко, тогда приходится переводить больных в реанимационное отделение, они требуют серьезной кислородной поддержки. И все же благодаря профессионализму нашего персонала, а также новому оборудованию, которое поступило в госпиталь, пациенты выписываются в добром здравии. А это большой стимул для врача, который видит результаты своих усилий», - подчеркнула Марина Рамильевна.

В настоящее время оснащение инфекционных госпиталей региона новым оборудованием продолжается.

 

Фото:   правительство СО

 

 

 

 

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