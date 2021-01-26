В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса

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Губернатор Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.

Министр здравоохранения Армен Бенян доложил о выполнении поручения главы региона по увеличению числа прививочных кабинетов. Их число возросло в 2 раза - до 137. 129 кабинетов открыто в медицинских учреждениях региона, ещё 8 пунктов - в учреждениях фмба и на промпредприятиях. Отдельно Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в пос.Рощинском, где проживает большое число военных и членов их семей.

Уже в ближайшее время в регион поступит ещё две партии вакцин. До 8 февраля ожидается 51 100 доз, до 28 февраля - ещё 79 200. На сегодняшний день в регион уже пришли 21 242 вакцины. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуре (ЕЭР), в контактом центре и непосредственно в поликлинике, передает пресс-служба облправительства

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