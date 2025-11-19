Я нашел ошибку
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом

19 ноября 2025 12:27
146
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом

«По итогам 46 недели 2025 года в регионе показатель заболеваемости составил 17,0 на 100 тысяч населения, что на 15,6% выше, чем на 45 неделе. Превышение среднеобластного показателя отмечается на 7 административных территориях. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Исаклинском районе, Тольятти и Нефтегорском районе», — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Недавно в управлении напомнили, какие штаммы ковида появились первыми:

«Ученые продолжают изучать коронавирус, поскольку он постоянно мутирует. С начала пандемии мир столкнулся с штаммами SARS-CoV: „альфа“ или британский штамм, выявленный в октябре 2020 года; „бета“ или южноафриканский штамм, выявленный также в 2020 году; „гамма“ или бразильский штамм, выявлен впервые в начале 2021 года; „дельта“ или индийский штамм, выявлен летом 2021-го; „омикрон“ был обнаружен в ноябре 2021 года. Новые „мутанты“ — „дельтакрон“, „цербер“ (BQ 1.1) — совместили в себе признаки сразу нескольких штаммов».

В Самарской области первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован в марте 2020 года. Геноварианты COVID-19 с мутациями впервые выделены в 2022 году (омикрон в январе, дельта в мае).

Несколько последних недель эпидпорог по ковиду в регионе не превышался. Отступать коронавирус начал еще на первой неделе октября. До этого уровень заболеваемости вирусом был довольно высоким, пишет 63.ру.

Здравоохранение
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
19 ноября 2025  12:56
19 ноября 2025  12:56
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
139
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
19 ноября 2025  12:27
19 ноября 2025  12:27
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
146
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
19 ноября 2025  12:16
19 ноября 2025  12:16
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
128
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
18 ноября 2025  20:53
18 ноября 2025  20:53
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
621
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
18 ноября 2025  20:23
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
613
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
18 ноября 2025  17:12
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
596
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
18 ноября 2025  17:06
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
623
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона
18 ноября 2025  12:56
18 ноября 2025  12:56
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона
459
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают
18 ноября 2025  11:22
18 ноября 2025  11:22
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают
517
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
17 ноября 2025  20:39
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
565
Весь список
