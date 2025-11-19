В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом

146

«По итогам 46 недели 2025 года в регионе показатель заболеваемости составил 17,0 на 100 тысяч населения, что на 15,6% выше, чем на 45 неделе. Превышение среднеобластного показателя отмечается на 7 административных территориях. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Исаклинском районе, Тольятти и Нефтегорском районе», — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Недавно в управлении напомнили, какие штаммы ковида появились первыми:

«Ученые продолжают изучать коронавирус, поскольку он постоянно мутирует. С начала пандемии мир столкнулся с штаммами SARS-CoV: „альфа“ или британский штамм, выявленный в октябре 2020 года; „бета“ или южноафриканский штамм, выявленный также в 2020 году; „гамма“ или бразильский штамм, выявлен впервые в начале 2021 года; „дельта“ или индийский штамм, выявлен летом 2021-го; „омикрон“ был обнаружен в ноябре 2021 года. Новые „мутанты“ — „дельтакрон“, „цербер“ (BQ 1.1) — совместили в себе признаки сразу нескольких штаммов».

В Самарской области первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован в марте 2020 года. Геноварианты COVID-19 с мутациями впервые выделены в 2022 году (омикрон в январе, дельта в мае).

Несколько последних недель эпидпорог по ковиду в регионе не превышался. Отступать коронавирус начал еще на первой неделе октября. До этого уровень заболеваемости вирусом был довольно высоким, пишет 63.ру.