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В Самарской области ребенок вылил на лицо бутылку с уксусом

25 марта 2024 13:19
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В Самарской области ребенок вылил на лицо бутылку с уксусом

Несчастный случай произошел в Безенчукском районе Самарской области. Родители 7-летнего мальчика не заметили, как он залез в шкаф и разбил бутылку с концентрированной уксусной кислотой. Еще немного, и ребенок бы лишился зрения. На помощь приехала бригада скорой, пишет Самара-КП.

По словам медика, концентрация уксуса была высокой – 70%. При таком поражении страшный химический ожог возникает на слизистой и роговице. И если вовремя не предпринять меры, зрение можно потерять навсегда.

Мальчика благополучно передали врачам. Позже от своего руководителя бригада скорой узнала, что с ребенком все хорошо – зрение спасено. Спустя несколько дней, благодаря оперативным действиям и профессионализму медицинского персонала, мальчика выписали из больницы с полностью зажившими глазами. Родители ребенка потом приходили на подстанцию и благодарили ее сотрудников.

 

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