В рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" в Самарской области развиваются Центры здоровья. В регионе открыты дополнительные подразделения, а также в центры поставлено новое оборудование.

"Федеральный проект "Здоровье для каждого" является частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Мероприятия нового нацпроекта изменили концепцию работы Центров здоровья. Сейчас в них помогают не только выявить факторы риска развития заболеваний, но и преодолеть их, сопровождая каждого на пути к здоровому образу жизни. Повышенный уровень холестерина, избыточная масса тела, никотиновая зависимость и злоупотребление алкоголем - категории граждан с такими факторами риска наблюдаются и направляются в Центры здоровья".

Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.

"Поликлиника – это основное структурное подразделение в рамках развития профилактической медицины. В ее структуре и находится отделение медицинской профилактики и Центр здоровья. Чтобы сделать эту услугу массово доступной, мы ушли от ограничений прикрепления полиса ОМС и т.д. Можно обратиться в ближайший к дому или работе центр. Также мы активно внедряем выездные формы работы. Организованные коллективы, как правило, это люди трудоспособного возраста, и мы ещё можем выявить проблемы на уровне имеющихся факторов риска и не дать заболеванию развиться. Именно этот вектор в приоритете сейчас", - подчеркнула Элла Малютина.

Пациенты, у которых выявлены факторы риска по итогам визита в Центр здоровья или диспансеризации, находятся под наблюдением специалистов. Для каждого составляется индивидуальная программа здоровья, приемы врача организуются каждые три месяца для контроля динамики изменений показателей.