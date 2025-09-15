Я нашел ошибку
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
В Самарской области развиваются Центры здоровья
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В Самарской области развиваются Центры здоровья

15 сентября 2025 14:47
74
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.

В рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" в Самарской области развиваются Центры здоровья. В регионе открыты дополнительные подразделения, а также в центры поставлено новое оборудование.

"Федеральный проект "Здоровье для каждого" является частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Мероприятия нового нацпроекта изменили концепцию работы Центров здоровья. Сейчас в них помогают не только выявить факторы риска развития заболеваний, но и преодолеть их, сопровождая каждого на пути к здоровому образу жизни. Повышенный уровень холестерина, избыточная масса тела, никотиновая зависимость и злоупотребление алкоголем - категории граждан с такими факторами риска наблюдаются и направляются в Центры здоровья".

Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.

"Поликлиника – это основное структурное подразделение в рамках развития профилактической медицины. В ее структуре и находится отделение медицинской профилактики и Центр здоровья. Чтобы сделать эту услугу массово доступной, мы ушли от ограничений прикрепления полиса ОМС и т.д. Можно обратиться в ближайший к дому или работе центр. Также мы активно внедряем выездные формы работы. Организованные коллективы, как правило, это люди трудоспособного возраста, и мы ещё можем выявить проблемы на уровне имеющихся факторов риска и не дать заболеванию развиться. Именно этот вектор в приоритете сейчас", - подчеркнула Элла Малютина.

Пациенты, у которых выявлены факторы риска по итогам визита в Центр здоровья или диспансеризации, находятся под наблюдением специалистов. Для каждого составляется индивидуальная программа здоровья, приемы врача организуются каждые три месяца для контроля динамики изменений показателей.

