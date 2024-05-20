В Самарской области принимаются комплексные меры по противодействию ВИЧ-инфекции

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В Правительстве Самарской области прошло межведомственное совещание по реализации на территории региона Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года.



В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова и другие руководители ведомств региона.



В Самарской области принимаются меры для снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией, улучшения качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан и снижения социальной напряженности, связанной с ВИЧ/СПИДом. Но для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации по показателям ВИЧ требуется усиление межведомственных мероприятий и разработка дополнительных мер.



«Особенность ВИЧ-инфекции на современном этапе в том, что сегодня она выходит из социально уязвимых групп населения в общую популяцию, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения по обеспечению выявления, диспансерного наблюдения и лечения инфицированных. Достижения современной медицины позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Самарской области. Но борьба с этим заболеванием, безусловно, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности органов власти в нашем регионе. Мы также хорошо понимаем, что современная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции помимо серьезных мер, принимаемых на государственном уровне по профилактике распространения и лечения людей с ВИЧ требует комплексного межведомственного подхода специалистов здравоохранения, образования, труда и занятости населения, социальной защиты, органов внутренних дел, общественных некоммерческих организаций, глубокого анализа и трансформации полученных в результате этого знаний в передовые практики. Только тесное сотрудничество, единое понимание задач, взаимодействие, вовлечение различных секторов общества в борьбу с распространением ВИЧ-инфекции, мобилизация всех ресурсов и четких, последовательных действий позволит управлять эпидситуацией в регионе и в целом в Российской Федерации», - отметил Александр Фетисов.



На совещании эксперты обсудили дальнейшие планы и решения, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Самарской области. Среди основных тем также - вопросы лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и приверженность лечению, основные показатели эпидситуации.

Алексей Мазус, подчеркнул важность разработки и эффективной реализации плана мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.



Как отметил руководитель ведомства Армен Бенян, благодаря системной и межведомственной работе за последние 4 года показатель первичной заболеваемости снизился на 20%. Также в настоящее время около 98% пациентов с ВИЧ-инфекцией состоят на диспансерном наблюдении.



«Несмотря на отдельные достижения в борьбе с ВИЧ-инфекцией и улучшение показателей, должны продолжать работать на опережение, разрабатывая новые подходы и мероприятия. Мы отмечаем, что средний возраст ВИЧ-инфицированных сегодня составляет 40 лет. Это свидетельствует о повышении возраста наших пациентов с впервые выявленным диагнозом, ставит перед нами дополнительные задачи по профилактике и лечению. Кроме того, важно продолжать и активную информационную работу, разъясняя всем опасность инфекции и ее возможные последствия для жизни и здоровья, особенности ее распространения», - подчеркнул министр.



Главный врач Самарского СПИД центра Оксана Чернова отметила, что более 75 % случаев заражения происходит половым путем и профилактическая работа направлена в том числе на предупреждение этого пути передачи инфекции. Для ранней диагностики налажена работа по повышению охвата населения тестированием на ВИЧ. Это позволяет выявлять инфекцию на максимально ранней стадии и своевременно начинать лечение, сохранять качество и продолжительность жизни.

«Профилактика перинатальной передачи ВИЧ от матери ребёнку – одно из важных достижений в сохранении жизней женщин и детей. За последние годы вертикальная передача ВИЧ-инфекции снизилась почти в 54 раза и составила 0,6%. Для сохранения социальной поддержки семей с ВИЧ-инфицированными детьми и для повышения приверженности к диспансерному наблюдению и лечению детей с ВИЧ, в регионе за счет средств областного бюджета обеспечиваются адаптированными молочными смесями дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей».

Фото: минздрав СО