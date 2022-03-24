В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.
КбшЖД: в Самаре открылся центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев
Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых.
Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей напомнить о ПДД своим детям
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
За укрепление взаимодействия с Русской Православной Церковью и оказание содействия в развитии тюремного служения.
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий наградил сотрудников регионального УФСИН
После долгого перерыва будет исполнена композиция «Роза без шипов», которую Сергей Слонимский посвятил Надежде Ильвес, почётному профессору СГИК. 
В СГИК состоится концерт к 90-летию Сергея Слонимского
Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Ребята будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.
Старшеклассников Самарской области приглашают на первые всероссийские Просветительские игры
В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование

24 марта 2022 13:54
137
В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование

24 марта 2022 года благотворительный фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) медицинское оборудование для обследования и лечения тяжелобольных детей:  

- Установку биообратной связи "Колибри" 

- Электроэнцефалограф “Нейрополиграф”  

  • Аппаратный комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов "Колибри" помогает детям, страдающим редкими заболеваниями тазовых органов, успешно проходить реабилитацию после операций и восстанавливать утраченные функции организма. Ранее родители таких малышей вынуждены были ездить на  платную реабилитацию в другие регионы. По согласованию с областным министерством здравоохранения было принято решение установить аппаратный комплекс в Тольяттинской городской детской клинической больнице. Именно в этом медицинском учреждении находится специализированное круглосуточное отделение реабилитации и накоплен большой опыт помощи детям с такими заболеваниями.  Теперь все необходимые процедуры можно будет пройти в Самарской области бесплатно в рамках ОМС.   

  • Беспроводной электроэнцефалограф «Нейрополиграф» является инновационным решением для обследования детей, больных эпилепсией, и позволит врачам выездной паллиативной службы Тольяттинской  ГДКБ проводить  дневной и ночной мониторинг на дому. Ранее для этой процедуры медикам приходилось госпитализировать детей в стационар или родителям обращаться в частные клиники. Теперь ежегодный мониторинг эпи-активности мозга на дому можно пройти абсолютно бесплатно по полису ОМС.

“Колибри” и “Нейрополиграф” стали первыми аппаратными комплексами такого рода в Самарской области.  

Оба аппарата разработаны российскими учеными и произведены в России. Медицинское оборудование врачам тольяттинской больницы вручил основатель благотворительного фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян. 

 

Отметим, что еще два беспроводных электроэнцефалографа «Нейрополиграф» будут переданы благотворительным фондом “ЕВИТА” в выездные паллиативные службы  Самарской областной клинической больницы  им. В. Середавина и Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Ивановой для организации обследования паллиативных детей на дому.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование
24 марта 2022  13:54
В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование
137
С начала года почти 200 тысяч жителей Самарского региона получили бесплатные лекарства
24 марта 2022  09:42
С начала года почти 200 тысяч жителей Самарского региона получили бесплатные лекарства
220
Благотворительные фонды предложили зафиксировать для них цены на лекарства
24 марта 2022  09:03
Благотворительные фонды предложили зафиксировать для них цены на лекарства
232
Это пациенты с болезнями  эндокринной, бронхолегочной,  сердечно-сосудистой систем, онкологическими  и другими заболеваниями. 
23 марта 2022  20:08
С начала года почти 200 тысяч жителей региона получили бесплатные лекарства 
495
Целью визита было не только ознакомление с производством, но и обсуждение с инвесторами проекта  планов развития и расширения ассортимента предприятия.
22 марта 2022  16:48
Армен Бенян посетил Самарский завод медицинских изделий
571
Дыхание при помощи тренажера «Самоздрав» приводит к временному повышению содержания углекислого газа в крови.
22 марта 2022  15:19
В Кинеле производитель дыхательного тренажёра «Самоздрав» строит планы по развитию в условиях санкций
545
Индийская фармакологическая компания HETERO сообщила, что получила одобрение на производство и продажу вакцины российской разработки для ограниченного экстренного использования.
21 марта 2022  23:42
"Спутник Лайт" стала первой однокомпонентной вакциной, разрешенной в Индии
713
В центре медицинскую реабилитацию проходят юные пациенты с неврологической, сурдологической патологией, патологией опорно-двигательного аппарата.
21 марта 2022  22:08
Армен Бенян посетил  Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»
777
В рамках капитального ремонта в фельдшерско-акушерском пункте выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы отопления и водоснабжения, обновлён фасад.
21 марта 2022  21:25
Жители села Чекалино Сергиевского района получают медпомощь в обновленном ФАПе
730
Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности
21 марта 2022  13:24
Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности
626
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5902
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
0
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
83
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
447
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
234
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
445
Весь список