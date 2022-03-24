В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование

Аппаратный комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов "Колибри" помогает детям, страдающим редкими заболеваниями тазовых органов, успешно проходить реабилитацию после операций и восстанавливать утраченные функции организма. Ранее родители таких малышей вынуждены были ездить на платную реабилитацию в другие регионы. По согласованию с областным министерством здравоохранения было принято решение установить аппаратный комплекс в Тольяттинской городской детской клинической больнице. Именно в этом медицинском учреждении находится специализированное круглосуточное отделение реабилитации и накоплен большой опыт помощи детям с такими заболеваниями. Теперь все необходимые процедуры можно будет пройти в Самарской области бесплатно в рамках ОМС.