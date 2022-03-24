В Самарской области появилось уникальное медицинское оборудование

24 марта 2022 года благотворительный фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) медицинское оборудование для обследования и лечения тяжелобольных детей:
- Установку биообратной связи "Колибри"
- Электроэнцефалограф “Нейрополиграф”
Аппаратный комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов "Колибри" помогает детям, страдающим редкими заболеваниями тазовых органов, успешно проходить реабилитацию после операций и восстанавливать утраченные функции организма. Ранее родители таких малышей вынуждены были ездить на платную реабилитацию в другие регионы. По согласованию с областным министерством здравоохранения было принято решение установить аппаратный комплекс в Тольяттинской городской детской клинической больнице. Именно в этом медицинском учреждении находится специализированное круглосуточное отделение реабилитации и накоплен большой опыт помощи детям с такими заболеваниями. Теперь все необходимые процедуры можно будет пройти в Самарской области бесплатно в рамках ОМС.
Беспроводной электроэнцефалограф «Нейрополиграф» является инновационным решением для обследования детей, больных эпилепсией, и позволит врачам выездной паллиативной службы Тольяттинской ГДКБ проводить дневной и ночной мониторинг на дому. Ранее для этой процедуры медикам приходилось госпитализировать детей в стационар или родителям обращаться в частные клиники. Теперь ежегодный мониторинг эпи-активности мозга на дому можно пройти абсолютно бесплатно по полису ОМС.
“Колибри” и “Нейрополиграф” стали первыми аппаратными комплексами такого рода в Самарской области.
Оба аппарата разработаны российскими учеными и произведены в России. Медицинское оборудование врачам тольяттинской больницы вручил основатель благотворительного фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян.
Отметим, что еще два беспроводных электроэнцефалографа «Нейрополиграф» будут переданы благотворительным фондом “ЕВИТА” в выездные паллиативные службы Самарской областной клинической больницы им. В. Середавина и Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Ивановой для организации обследования паллиативных детей на дому.