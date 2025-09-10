В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей

131

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких регионах Приволжского ФО наблюдается выраженный дефицит врачей и где этой осенью им предлагают наиболее конкурентные заработные платы.

В большинстве регионов ПФО сохраняется выраженный дефицит врачей. Самый острый сегодня наблюдается в Пермском крае — всего 0,5 резюме на вакансию врача (при том, что нормальные значения для рынка начинаются от 4,0). В Кировской области показатель составляет 0,6, в Удмуртии и Ульяновской области — по 0,8, в Самарской области и Марий Эл — по 0,9. В Нижегородской области индекс достигает 1,0, в Саратовской области — 1,2, в Оренбургской — 1,3, в Чувашии и Татарстане — по 1,5, в Башкортостане — 1,6, в Пензенской области — 1,8. Исключение составляет Мордовия, где индекс составляет 4,6 резюме на вакансию врача, что соответствует нормальным значениям для рынка труда.

При этом самый высокий спрос на врачей в 2025 году в Приволжском федеральном округе наблюдается в Татарстане — 3,4 тыс. вакансий (16% от всех подобных в ПФО). Далее идут Самарская область — 3,2 тыс. (15%), Нижегородская область — 2,9 тыс. (14%), Башкортостан — 2,8 тыс. (13%), Пермский край — 1,8 тыс. (8%), Саратовская область — 1,3 тыс. (6%), Удмуртия — 1,3 тыс. (6%), Кировская область — 1,0 тыс. (5%), Оренбургская область — 979 вакансий (5%), Чувашия — 610 (3%), Ульяновская область — 670 (3%), Пензенская область — 411 (2%), Марий Эл — 265 (1%), Мордовия — 232 (1%).

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году в ПФО предлагают в Кировской области (медиана — 100 тыс. руб.), Пермском крае (99,8 тыс. руб.) и Удмуртии (99,2 тыс. руб.). Чуть ниже медианные значения в Мордовии (95,7 тыс. руб.), Оренбургской области (93,4 тыс. руб.) и Татарстане (93,3 тыс. руб.). Далее следуют Марий Эл (90 тыс. руб.) и Нижегородская область (87,6 тыс. руб.). В Ульяновской области медиана составляет 86,9 тыс. руб., в Пензенской области — 83,9 тыс. руб., в Чувашии — 80,3 тыс. руб., в Башкортостане и Саратовской области — по 80 тыс. руб. Самый низкий показатель в Самарской области — 77,4 тыс. руб.

При этом в ряде регионов ПФО предложения работодателей не дотягивают до уровня зарплатных ожиданий врачей. Наибольший разрыв зафиксирован в Башкортостане — здесь средние предложения составляют 80 тыс. рублей, что на 10,8 тыс. меньше ожидаемых. В Марий Эл врачи рассчитывают на 100 тыс. руб., что на 10 тыс. выше фактических предложений, в Мордовии — на 100 тыс. руб. (−4,3 тыс.), в Самарской области — на 80 тыс. руб. (−2,6 тыс.), в Пензенской области — на 85,6 тыс. руб. (−1,7 тыс.), в Нижегородской области — на 88,7 тыс. руб. (−1,1 тыс.), в Удмуртии — на 100 тыс. руб. (−0,8 тыс.).

В то же время в ряде регионов работодатели, напротив, готовы платить больше, чем ожидают кандидаты. Так, в Кировской области предложения превышают ожидания на 20 тыс. рублей, в Пермском крае — на 19,9 тыс., в Оренбургской области — на 13,4 тыс., в Ульяновской — на 11,9 тыс., в Татарстане — на 5,9 тыс. руб., а в Чувашии — на 4,5 тыс. Баланс предложения и ожиданий наблюдается только в Саратовской области.

Напомним, что 80% работодателей заявили о трудностях в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине (данные опроса hh.ru, 2025). При этом две трети из них отметили, что по сравнению с 2024 годом набирать кадры стало существенно сложнее. По мнению большинства опрошенных, текучесть медперсонала чаще всего связана с тремя причинами: неудовлетворённостью условиями труда (зарплата, соцпакет, режим отдыха и др.), нехваткой квалифицированных кандидатов на рынке и быстрым выгоранием персонала.