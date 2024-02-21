В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 20,6%

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По статистике за прошлую неделю, заболеваемость ниже эпидемиологического порога у детей в возрасте до двух лет (на 39,2 %), 3-6 лет (на 36,9 %) и 7-14 лет (на 18,6 %), пишет Сова.

По сравнению с прошлой неделей число заболевших ОРВИ снизилось до 16,9 тысяч случаев или на 0,3 %. Среди малышей до 2 лет показатель упал на 1,4 %, у ребят от 7 до 14 лет – на 10,1 %. При этом стали больше болеть юные жители губернии от 3 до 6 лет – на 1,7 % и от 15 лет и старше – на 2 %.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что эффективной защитой от вирусов и гриппа остается прививка. К 19 февраля ее сделали 1,6 млн человек или 51,3 % от общего числа населения области.

– Привитый имеет защиту от инфекции только с 14-го дня после вакцинации, а через год противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует, – уточнили в ведомстве. – Необходимо ежегодно повторять иммунизацию против гриппа. Оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

Ранее в областном Роспотребнадзоре сообщали, что с 5 по 11 февраля в Самарской области ОРВИ заболели почти 17 тысяч человек.