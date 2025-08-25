В Самарской горбольнице №7 продолжаются ремонтные работы

213

В Самарской городской больнице №7 продолжаются ремонтные работы амбулаторно-поликлинического отделения № 2 за счет дополнительных средств из областного бюджета, которые были выделены по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.

Здание отделения было построено в 1968 году. Трехэтажное отделение площадью 1 608 кв.м давно требовало капитального ремонта. Ремонт поликлиники на Мехзаводе планируют завершить до конца года.

По словам главного врача больницы Анны Дубасовой, поликлиника оказывает медицинскую помощь практически для 30 тысяч жителей поселка Мехзавод, включая Новую Самару.

«Перед началом ремонта мы заранее продумали функционал каждого кабинета, постарались сделать посещение поликлиники максимально удобным для пациентов. Например, раньше на рентген надо было подниматься на третий этаж, а теперь мы перевели его на первый, рядом с кабинетами травматолога и неотложной помощи", - отметила главный врач.

Прием пациентов не останавливали, дневной стационар перевели в корпус детского отделения поликлиники, где недавно тоже закончили ремонт.

«В здании проводятся полные обновления: заменяют системы тепло- и водоснабжения, канализацию и электропроводку, а также меняют полы и потолки. Установлена новая автоматическая пожарная сигнализация и монтируется современная приточно-вытяжная вентиляция. Кровля здания полностью отремонтирована, а фасад уже покрашен. В ближайшее время на месте старого полуразрушенного крыльца появится новая входная группа», – подчеркнула Анна Дубасова.

После ремонта поликлинику оснастят новым оборудованием, которое будет поставлено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Следующим этапом развития учреждения станет строительство нового модульного корпуса. Его планируется возвести через дорогу от основного здания, на месте подлежащего сносу бывшего детского отделения.

Кроме этого, в рамках нацпроекта завершен ремонт офиса врача общей практики в поселке Красная Глинка.

Фото: минздрав СО