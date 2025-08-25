Я нашел ошибку
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
В Самарской горбольнице №7 продолжаются ремонтные работы

25 августа 2025 11:46
213
30 тысяч жителей Мехзавода будут получать помощь в обновленной поликлинике.

В Самарской городской больнице №7 продолжаются ремонтные работы амбулаторно-поликлинического отделения № 2 за счет дополнительных средств из областного бюджета, которые были выделены по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.

Здание отделения было построено в 1968 году. Трехэтажное отделение площадью 1 608 кв.м давно требовало капитального ремонта. Ремонт поликлиники на Мехзаводе планируют завершить до конца года.

По словам главного врача больницы Анны Дубасовой, поликлиника оказывает медицинскую помощь практически для 30 тысяч жителей поселка Мехзавод, включая Новую Самару.

«Перед началом ремонта мы заранее продумали функционал каждого кабинета, постарались сделать посещение поликлиники максимально удобным для пациентов. Например, раньше на рентген надо было подниматься на третий этаж, а теперь мы перевели его на первый, рядом с кабинетами травматолога и неотложной помощи", - отметила главный врач.

Прием пациентов не останавливали, дневной стационар перевели в корпус детского отделения поликлиники, где недавно тоже закончили ремонт.

«В здании проводятся полные обновления: заменяют системы тепло- и водоснабжения, канализацию и электропроводку, а также меняют полы и потолки. Установлена новая автоматическая пожарная сигнализация и монтируется современная приточно-вытяжная вентиляция. Кровля здания полностью отремонтирована, а фасад уже покрашен. В ближайшее время на месте старого полуразрушенного крыльца появится новая входная группа», – подчеркнула Анна Дубасова.

После ремонта поликлинику оснастят новым оборудованием, которое будет поставлено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Следующим этапом развития учреждения станет строительство нового модульного корпуса. Его планируется возвести через дорогу от основного здания, на месте подлежащего сносу бывшего детского отделения.

Кроме этого, в рамках нацпроекта завершен ремонт офиса врача общей практики в поселке Красная Глинка.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

