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В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор

28 июня 2021 09:32
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В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор

В Самарской городской больнице №7 установлен новый газификатор для обеспечения кислородом пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он приобретен за счёт средств областного бюджета. 

Новый газификатор объемом 2 тонны позволил больнице почти в два раза увеличить объем жидкого кислорода, необходимого при лечении пациентов с COVID-19. «Имеющееся оборудование могло обеспечить потребности пациентов в режиме обычной, стандартной работы медучреждения, - отметила главный врач больницы Анна Дубасова. - В ситуации пандемии, когда Самарская городская больница начала работать как инфекционный госпиталь, потребности в кислороде многократно возросли. В настоящее время у нас работают 3 отделения помощи больным с COVID-19, отделение реанимации, где кислородная поддержка пациентам оказывается постоянно. Установка нового оборудования отличного качества позволила увеличить мощности для обеспечения наших пациентов кислородом». 

В настоящее время в больнице проходят лечение около 200 человек. Почти половине из них требуется кислородотерапия, показаниями для нее являются серьезные поражения легочной ткани, низкая сатурация кислорода в крови.

Напомним, на прошлой неделе дополнительные новые газификаторы были также установлены в Самарской городской больнице №6 и Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн.

 

Теги: больница газификатор коронавирус

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