В «Самарских РС» прошла акция «Стань донором – подари жизнь»

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В филиале ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» прошла акция «Стань донором – подари жизнь». Участие в мероприятии приняли работники аппарата управления и Самарского производственного отделения филиала.

Передвижной пункт по приему донорской крови Самарской областной клинической станции переливания крови был развернут в Самарском производственном отделении филиала. Более 50 работников откликнулись на призыв сдать кровь, 34 из них смогли стать донорами.

Донорская кровь будет передана детскому отделению гематологии Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.Н. Ивановой, в котором проходят лечение дети, страдающие онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями. Уже несколько лет энергетики сдают кровь целенаправленно именно для этой больницы – здесь донорская кровь нужна постоянно.

Это не первая акция по сдаче крови, в которой участвуют энергетики. Ранее подобная акция прошла и в Волжском производственном отделении. Организовываются и выезды персонала на станцию переливания крови.