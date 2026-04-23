На Солнце после двухнедельного перерыва начала расти сейсмическая активность

Первая за две недели сильная вспышка уровня М произошла на Солнце, однако на Землю она влияния не окажет. Об этом 23 апреля сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за две недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пока вспышка оценивается как нейтральная для Земли. Ученые зафиксировали двойной взрыв: синхронный выброс энергии произошел в соседней области на расстоянии около миллиона километров.

Отмечается, что левая область под номером 4420 продолжает довольно быстро расти. Если рост не прекратится, то уже в пятницу она может начать создавать проблемы для Земли. До центра солнечного диска, куда область сейчас перемещается вращением Солнца и откуда возможны фронтальные удары плазмы по планете, осталось совсем немного, пишут "Известия".