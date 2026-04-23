В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Владимир Путин обсудил с главами муниципалитетов развитие территорий

117
В День местного самоуправления Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества, в ходе которой обсудили ключевые вопросы развития территорий, инфраструктуры, взаимодействия с жителями и поддержки бойцов СВО. Диалог прошел в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», организованного ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России. В числе участников — главы муниципалитетов, бойцы СВО, молодые специалисты и победители премии «Служение».

Ранее Владимир Путин принял участие в награждении победителей и лауреатов премии «Служение» и поздравил представителей местного самоуправления с профессиональным праздником.

«Мы с вами в разных форматах встречаемся регулярно, имею в виду представителей муниципального сообщества, а в таком, более обширном кругу, не так часто, как хотелось бы, но тоже регулярно — раз в год у нас мероприятие подобное проходит уже третий год подряд. Надеюсь, что это имеет значение и для вас — для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь напрямую, еще один канал связи с гражданами страны, он очень важен», — подчеркнул Президент.

На встрече глава государства отметил особую роль муниципального уровня власти в развитии государства:

«Вы на своем посту действительно выполняете очень важную миссию  служение не только малому, или среднему, или большому муниципалитету и людям, которые там живут, а служение всей стране. Потому что страна состоит из муниципалитетов и из людей, которым мы все служим. И хочу сослаться опять на Ирину Михайловну: мы  команда. Спасибо вам большое», — сказал Владимир Путин.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что большая команда муниципалов — это те профессионалы, которые будут делать все, чтобы «рядом с людьми и ради людей служить великой стране — ради победы на передовой и того, чтобы каждый гражданин гордился своим муниципалитетом»:

«Спасибо за то, что вы так искренно любите нашу страну, любите наших граждан. Мы — маленькие солдаты муниципальной службы — будем стараться делать так, чтобы люди могли гордиться муниципалитетами, в которых родились, выросли и живут».

Отдельное внимание участники уделили развитию регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, и кадровому потенциалу муниципальной службы. Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко подчеркнула важность сохранения опытных специалистов:

«При налаживании мирной жизни особая ответственность ложится на муниципальные команды. В каждой такой команде человек, имеющий опыт работы, практически на вес золота. Нам очень хотелось бы, чтобы люди, которые уже много лет отдали своей службе, могли передавать этот опыт молодому поколению и оставаться в строю».

Она предложила рассмотреть возможность снятия возрастных ограничений для муниципальных служащих в новых регионах. Президент поддержал эту инициативу, подчеркнув, что важно не терять профессионалов, готовых продолжать работу на благо своих территорий.

Также на встрече обсудили дополнительные меры поддержки участников СВО. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода и член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов выступил с инициативой расширить практику социального заказа, которую Президент в ответ поддержал.

«Мы все должны понимать, что сегодня бойцу на фронте важно это чувство — надежного плеча рядом. Поэтому и государство, и общество должны стать этим плечом, когда боец вернется домой. Практика показывает, что основные инструменты для этого — занятия спортом, творчество, учеба. Кстати, Владимир Владимирович, есть предложение через механизм социального заказа обеспечить участникам специальной военной операции и их семьям доступ к регулярным занятиям спортом, возможность учиться, путешествовать, получать дополнительную медицинскую помощь», — заявил он.

Председатель ТОС «Лидер» Советского района Тулы Татьяна Авдюшина рассказала о роли общественников в развитии территорий и вовлечении жителей в решение вопросов местного значения.

«Мы перестали быть наблюдателями — мы стали принимать решения вместе с властью. И власть нас слушает. ТОС — это инициативные люди: мы участвуем во всех программах, выигрываем гранты, обустраиваем дворы, создаем детские и спортивные площадки. Именно так появляется территория семейного счастья», — отметила Авдюшина.

Встреча главы государства с представителями муниципального сообщества проводится ежегодно в рамках Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который проводит ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России. 

