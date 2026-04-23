Встреча с путешественником Олегом Чегодаевым пройдет в Самаре

26 апреля в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.

Олег Чегодаев называет себя «амбассадором Уральских гор». Он открывает «Каменный пояс России» для всего мира: исследует, фотографирует и снимает видео, делится подробностями своих путешествий в социальных сетях. На счету Олега множество проектов, с главными рекордами связаны два из них. Первый – это трансуральская экспедиция 2021 года, когда он прошёл пешком от границы Казахстана до Константинова камня. А в 2025 году Олег совершил «Уральскую Одиссею» – проследовал на каяке вдоль западного склона хребта до Северного Ледовитого океана, в общей сложности пройдя 5 тысяч километров по 24 рекам.

Свои маршруты с впечатлениями Олег описал в книгах «Уральская экспедиция Чегодаева» и «Смотри: Урал! Книга-путешествие». Их уже тепло приняли читатели из разных уголков России, презентации в Москве, Уфе, Перми, Екатеринбурге и других городах собирали сотни гостей. Теперь возможность заглянуть в самую суть Уральских гор и пообщаться с их амбассадором появилась у читателей Самарской областной научной библиотеки.

26 апреля 2026 года в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+