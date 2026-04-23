В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
Почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Встреча с путешественником Олегом Чегодаевым пройдет в Самаре

Встреча с путешественником Олегом Чегодаевым пройдет в Самаре

 

26 апреля в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.

Олег Чегодаев называет себя «амбассадором Уральских гор». Он открывает «Каменный пояс России» для всего мира: исследует, фотографирует и снимает видео, делится подробностями своих путешествий в социальных сетях. На счету Олега множество проектов, с главными рекордами связаны два из них. Первый – это трансуральская экспедиция 2021 года, когда он прошёл пешком от границы Казахстана до Константинова камня. А в 2025 году Олег совершил «Уральскую Одиссею» – проследовал на каяке вдоль западного склона хребта до Северного Ледовитого океана, в общей сложности пройдя 5 тысяч километров по 24 рекам.

Свои маршруты с впечатлениями Олег описал в книгах «Уральская экспедиция Чегодаева» и «Смотри: Урал! Книга-путешествие». Их уже тепло приняли читатели из разных уголков России, презентации в Москве, Уфе, Перми, Екатеринбурге и других городах собирали сотни гостей. Теперь возможность заглянуть в самую суть Уральских гор и пообщаться с их амбассадором появилась у читателей Самарской областной научной библиотеки.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

26 апреля 2026 года в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

 

