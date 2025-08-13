Я нашел ошибку
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч

13 августа 2025 14:03
80
На футбольном поле встретились две команды – сборная врачей Самарской области и команды  спасенных ими пациентов после трансплантации органов и находящихся на гемодиализе. Игра была приурочена ко Всемирному дню донорства органов, который отмечается 13 августа.

В состав команды врачей вошли медицинские работники из Клиник Самарского государственного медицинского университета,  больницы №1 им. Н.И. Пирогова, областной больницы им. В.Д. Середавина,  больницы № 6,   поликлиники № 1 Самары. Поддержать врачей и пациентов  пришли их семьи и друзья.

«Это  интересный опыт, поскольку совсем недавно они были пациентами стационара и получали необходимое лечение, а сегодня уже вернулись к нормальному образу жизни и могут разделить с тобой радости и эмоции на футбольном поле. Поэтому мы-врачи считаем, что такие встречи должны проводиться чаще. Они несут не только спортивную составляющую, но и рассказывают о социально значимой проблеме», - рассказал капитан команды Самарской сборной врачей, врач-хирург Клиник СамГМУ Руслан Назаров.

В церемонии открытия и награждения участвовали директор женского футбольного клуба  «Крылья Советов»  Сергей Марушко, спортсменки команды Оксана Еремеева и Любовь Кипяткова, совладелец сети клиник A2Med Александр Леонов, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской обалсти Галина Черногаева, руководитель АНО «Трансплантспорт» Элеонора Ткачева, а также президент регионального отделения НЕФРО-ЛИГИ Елена Майорова.

 «Возможность вернуться на спортивную площадку для пациентов, перенесших трансплантацию, – это важнейшая часть новой жизни и символ восстановления. Встреча с врачами на поле, а не в стенах больницы, создает атмосферу поддержки и взаимопонимания, которая мотивирует как пациентов, так и медицинских работников. Врачи с гордостью наблюдают за результатами своей работы – жизнерадостными, здоровыми людьми, которые преодолели серьезные испытания. Этот турнир не только демонстрирует силу человеческого духа, но и объединяет людей вокруг идеи, что здоровье и возможность заниматься спортом – это бесценный дар, который необходимо поддерживать и ценить», - отметила Галина Черногаева.

Борьба за победу была напряженной, команды не уступали друг другу и завершили матч вничью. Но главная цель этих соревнований – показать пациентам на диализе и после трансплантации органов, что занятия спортом повышают качество жизни и помогают восстановиться после операции.

Фото: Богданов Сергей Дмитриевич

