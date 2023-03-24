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В Самаре проходит научно-практическая конференция оториноларингологов с международным участием, посвященная 100-летию академика И.Б. Солдатова «Интеграция и инновации в оториноларингологии».



С приветственным словом к участникам мероприятия обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Руководитель ведомства отметил исключительную значимость наследия Игоря Солдатова для развития российской оториноларингологии.



«Коллеги, с большим удовольствием приветствую вас на конференции, посвященной столетию со дня рождения академика Игоря Борисовича Солдатова. Для моего поколения Игорь Борисович был и остается легендой, одним из главных примеров для подражания. В своих лекциях он апеллировал к феноменам культуры — музыки, литературы, — и мы читали их с большой увлеченностью. Безусловно, наследие Игоря Борисовича неотделимо от истории самарской и российской оториноларингологии. От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова желаю всем участникам плодотворной работы, обмена опытом и новых профессиональных открытий», — отметил Армен Бенян.



Министр вручил ведомственные награды представителям специализированной службы.



Также в открытии конференции приняли участие Президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России Юрий Янов, вице-президенты ассоциации Владимир Дворянчиков и Хийир Абдулкеримов, ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Фото: минздрав СО