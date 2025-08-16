Я нашел ошибку
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Кинель-Черкасском районе водитель на Lada Kalina сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование

16 августа 2025 13:59
189
В Самарские больницы продолжаются поставки современного оборудования по национальному проекту «Семья». В частности, областной перинатальный центр пополнился новыми аппаратами.

Как сообщили представители центра, будущие мамы смогут проходить обследования с использованием передового диагностического оборудования, включающего УЗИ-аппарат, аппарат кардиотокографии и центральную станцию мониторинга сердечной деятельности плода.

Подчеркивается, что новое оборудование обеспечивает высокую точность исследований и позволяет оперативно выявлять любые отклонения. Станция мониторинга сердечного ритма способна одновременно отслеживать показатели нескольких пациенток, что способствует более быстрому принятию клинических решений, пишет Самара-АиФ.

Здравоохранение
16 августа 2025  13:59
189
