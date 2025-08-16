В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование

189

В Самарские больницы продолжаются поставки современного оборудования по национальному проекту «Семья». В частности, областной перинатальный центр пополнился новыми аппаратами.

Как сообщили представители центра, будущие мамы смогут проходить обследования с использованием передового диагностического оборудования, включающего УЗИ-аппарат, аппарат кардиотокографии и центральную станцию мониторинга сердечной деятельности плода.

Подчеркивается, что новое оборудование обеспечивает высокую точность исследований и позволяет оперативно выявлять любые отклонения. Станция мониторинга сердечного ритма способна одновременно отслеживать показатели нескольких пациенток, что способствует более быстрому принятию клинических решений, пишет Самара-АиФ.