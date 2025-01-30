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В Самаре объявили карантин по водной лихорадке

30 января 2025 09:49
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В Самаре объявили карантин по водной лихорадке

Очаг лептоспироза, или водной лихорадки, выявили в Кировском районе Самары. А точнее — на улице Свободы, 149. Комитет ветеринарии Самарской области ввёл ограничительные мероприятия — соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

— Территория в радиусе 1 км признана неблагополучным пунктом по лептоспирозу. Ее посещение посторонним лицам запрещено. На территории проведут обследования, вакцинацию, а также специальные мероприятия, — следует из документа.

Чтобы провести эффективное лечение лептоспироза, пациента доставляют в больницу — это обязательное условие, поскольку болезнь может привести к смертельно опасным осложнениям, пишет 63.ру. 

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