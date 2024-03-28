В Самаре обновили подразделение поликлиники № 10

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В терапевтическом отделении №3 Самарской городской поликлиники №10 выполнен ремонт и внедрены принципы бережливого производства.

Современные условия для пациентов и медработников созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В отделении ведут прием терапевты, врачи общей практики и врач-инфекционист, также работает кабинет медпрофилактики.



«Район развивается, рядом строится новый микрорайон. Благодаря нацпроекту и поликлиника становится более современной, — рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Ольга Борзова. — После ремонта появилась комфортная зона ожидания приема, открытая регистратура, элементы навигации. Также выделили помещения для проведения профосмотров и диспансеризации, выполнили перепланировку смотрового кабинета, разделили фильтр-бокс на два кабинета для приема пациентов с симптомами ОРВИ».





Фото: минздрав СО