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В Самаре на Красной Глинке уволились все врачи-педиатры

10 декабря 2021 09:37
197
В Самаре на Красной Глинке уволились все врачи-педиатры

Ни одного врача-педиатра не осталось в поселке Красная Глинка Красноглинского района Самары. Об этом рассказали местные жители. 

С просьбой разобраться в этой ситуации они обратились в Министерство здравоохранения Самарской области в социальных сетях. Люди пишут, что медики уволились все до одного.

«Когда на Красной Глинке будут педиатры? У нас тут полный беспредел, их вообще нет, все уволились, помогите!», - написала одна из мам.

В профильном ведомстве ответили, что ситуация исправится уже в ближайшие дни. 9 декабря в местную поликлинику прибудет первый специалист, еще одного следует ждать 13 числа, пишет ГТРК Самара.

"В одном из 5 поликлинических отделений Самарской городской больницы № 7, расположенном  в поселке Красная Глинка, сложилась трудная  кадровая ситуация, по личным причинам уволились врачи-педиатры. К  оперативному решению  вопроса  по привлечению новых специалистов подключились руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Виталий Пономарев,  главный педиатр региона Лилия Мазур, директор Института профессионального образования СамГМУ Светлана Палевская совместно с администрацией учреждения. По итогам проведённой работы уже 8 декабря на работу в отделение вышли 2 выпускницы педиатрического факультета медуниверситета,  клинические ординаторы, в обязанности которых входит оказание помощи маленьких пациентам на дому. Сегодня врачи приступили к работе. Администрация больницы  продолжает постоянную  работу по поиску  необходимых  специалистов  для подразделений учреждения", - прокомментировала ситуацию Анна Дубасова главный врач городской больницы №7.

Фото: pixabay.com

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