В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией

В России увеличивается число случаев внебольничной пневмонии — показатель составляет 629 случаев на 100 тыс. человек. Об этом 12 ноября сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

По словам специалиста, при этом уровень смертности остается стабильным и держится на уровне восьми случаев на 100 тыс. населения.

«Заболеваемость постепенно растет, однако по летальности показатели из года в год стабильны», — отметил он «РИА Новости».

Авдеев добавил, что среди симптомов пневмонии выделяются кашель и выделение мокроты, а также признаки, нехарактерные для обычных простудных заболеваний, — одышка, боль в грудной клетке при дыхании и кровохарканье, пишут "Известия".

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре напомнили, что пневмония представляет собой воспаление легочной ткани, чаще всего вызванное вирусами, бактериями или грибами. В ведомстве подчеркнули, что наиболее тяжело заболевание протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, а самым эффективным способом профилактики остается своевременная вакцинация и соблюдение мер гигиены.