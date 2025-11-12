В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией

12 ноября 2025 12:02
114
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией

В России увеличивается число случаев внебольничной пневмонии — показатель составляет 629 случаев на 100 тыс. человек. Об этом 12 ноября сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

По словам специалиста, при этом уровень смертности остается стабильным и держится на уровне восьми случаев на 100 тыс. населения.

«Заболеваемость постепенно растет, однако по летальности показатели из года в год стабильны», — отметил он «РИА Новости».

Авдеев добавил, что среди симптомов пневмонии выделяются кашель и выделение мокроты, а также признаки, нехарактерные для обычных простудных заболеваний, — одышка, боль в грудной клетке при дыхании и кровохарканье, пишут "Известия". 

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре напомнили, что пневмония представляет собой воспаление легочной ткани, чаще всего вызванное вирусами, бактериями или грибами. В ведомстве подчеркнули, что наиболее тяжело заболевание протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, а самым эффективным способом профилактики остается своевременная вакцинация и соблюдение мер гигиены.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
12 ноября 2025  13:25
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
48
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
12 ноября 2025  12:02
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
114
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
11 ноября 2025  22:54
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
428
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
11 ноября 2025  20:56
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
303
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025  17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
423
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
11 ноября 2025  13:23
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
366
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна.
10 ноября 2025  17:59
Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера
895
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
10 ноября 2025  11:29
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
751
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
606
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
9 ноября 2025  15:53
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
1247
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15575
Весь список
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список