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В России вырос спрос на антидепрессанты

19 марта 2022 10:20
184
В России вырос спрос на антидепрессанты

Профессор, психотерапевт Игорь Никифоров сообщил, что в России вырос спрос на антидепрессанты, снотворное и успокоительные препараты. Он связал это с сезонностью и общим тревожным фоном в обществе, передает РИА Новости.

«В весенний период традиционно наблюдается повышенный спрос на успокоительные средства. На фоне геополитической неопределенности возрос общий фон тревожности. Мы фиксируем большой поток людей, которые обращаются за помощью впервые», — пояснил врач.

Подтверждает рост спроса на подобные препараты исследование DSM Group. За первую неделю марта аптечные сети продали 347 тысяч упаковок безрецептурных успокоительных и 3,3 миллиона упаковок снотворного.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DSM Group сообщил, что санкции и ситуация на Украине вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России. С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов в аптеках превысили 525 миллионов рублей — это в четыре раза больше, чем годом ранее. Издание отметило, что такой спрос обернулся перебоями с наличием некоторых лекарств. Многие закупаются впрок, поскольку боятся подорожания.

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