В России сформируют четырехмесячный запас лекарств

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Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов", — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. И хотя по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, каких-то отказов или больших угроз не наблюдается, заверил министр.

Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте. Причиной стал ажиотажный спрос на фоне ситуации на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых препаратов, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Вскоре ситуацию удалось нормализовать.