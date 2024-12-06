В России предлагают часто болеющим гражданам давать больничный только на три дня

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Минздрав РФ планирует изменить порядок предоставления больничных работающим гражданам.

Соответствующие предложения размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, вводится новый порядок оформления для людей, которые болели чаще четырех раз за полгода.

Таким работникам больничный будет выдаваться максимум на три дня. В дальнейшем решение о продлении будет принимать специальная комиссия. Исключение составят люди, оформлявшие документ для ухода за родственниками, проходящими реабилитацию или страдающие серьезными заболеваниями.

По мнению представителей Минздрава, новый порядок позволит выявить первопричину частных обращений к врачу, повысить выявление заболеваний и эффективность их лечения. В целом же, врачи смогут выдавать больничный на срок до 15 дней, фельдшеры и стоматологи – до 10 дней. Продлять его также придется через комиссию, пишет Обоз.инфо.