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В России намерены выпускать аналог известного противовирусного средства

27 ноября 2023 09:27
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В России намерены выпускать аналог известного противовирусного средства

В России намерены выпускать аналог противовирусного средства «Ингавирин». Выпускать лекарство планирует компания «Базис-Метигринс».

«Базис-Метигринс» 17 ноября получил разрешение на испытания до конца 2024 года биоэквивалентности «Ингавирина» и его дженерика индийской Synmedic» — передает «Коммерсант». Глава российской фармацевтической компании Сергей Ходор уточнил, что его компания является заказчиком и владельцем технологии, а коллеги из Индии будут заниматься изготовлением препарата.

«Ингавирин» находится в списке жизненно важных средств. Также его рекомендует Минздрав РФ для лечения COVID-19. Кроме того, по итогам трех кварталов 2023 года, противовирусное средство заняло девятое место среди самых продаваемых препаратов, пишет Ура.ру.

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