В России и в мире вспыхнула микоплазменная инфекция

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В РФ выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ВОЗ отметили, что вирус не имеет пандемический потенциал. URA.RU приводит информацию об инфекции.

Что известно о микоплазменной инфекции

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зафиксировали несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. По словам ведомства, ситуация в стране находится под контролем. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский отметил, что в РФ есть все эффективные антибактериальные препараты для лечения.

Главной причиной распространения пневмонии назвали микоплазму, рост заражения которой замечали и ранее. У заболеваемости циклический характер, подъемы отмечаются каждые три-семь лет. Чаще всего рост числа заболевших фиксируется во второй половине осени, зимой и в первой половине весны.

4 декабря в Италии выявили первые заболевания пневмонией у детей. По заявлению Высшего института здравоохранения Италии (ISS), патоген Mycoplasma pneumoniae уже давно циркулирует в обществе и ответственен за 10—20% случаев пневмонии в мире.

Официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн 2 декабря сообщил, что в стране распространяются острые респираторные заболевания с уже известными возбудителями. По его словам, в Китае знают, как лечиться от данного вируса. Однако эксперты и официальные лица отметили, что вспышка в Китае в этом году серьезна из-за устойчивости бактерий к макролидам — группе антибиотиков, которые используются для лечения различных заболеваний, вызванных микобактериальными инфекциями. Также причиной распространения вируса назвали отмену ограничений, связанных с коронавирусом.

В Германии первый случай пневмонии зафиксировали 1 декабря. Болезнь затронула несовершеннолетних в возрасте от пяти до 16 лет. Некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Симптомы микоплазменной инфекции

Детский врач -пульмонолог Филипп Сток сообщил, что при микоплазменной инфекции человек мучается из-за кашля, который держится несколько недель. Врачи фиксируют «очень выраженное» сужение дыхательных путей и воспаление слизистых оболочек горла. У болеющих также отмечают лихорадку, головную боль и сыпь на теле. По словам Стока, детям с микоплазменной пневмонией необходимо пройти стационарное лечение в течение семи-десяти дней.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский сообщил, что микоплазменная инфекция у всех протекает индивидуально. «У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением», — заявил он. Симптомами он назвал повышенную температуру, заложенный нос, боль в горле, интоксикацию, кашель, тяжесть при дыхании.

Возможна ли пандемия микоплазменной инфекции

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила, что заболевание не имеет пандемийного характера. «Она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах», — отметила Харрис.