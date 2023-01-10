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В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

10 января 2023 13:48
168
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России за минувшую неделю понизилась на 52%. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%», — говорится в сообщении.

При этом, как указывает пресс-служба, общее количество заболевших превысило 580 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что несмотря на спад заболеваемости, ситуация все еще остается непростой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы продолжать контролировать обстановку и проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. Она также напомнила об обязательном параллельном тестировании на грипп и коронавирус.

Ранее Попова говорила, что более 98% заболевших гриппом до этого не прививались.

Позднее иммунолог Николай Крючков заявил, что эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле, пишет Газета.

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