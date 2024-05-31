В Роспотребнадзоре назвали некорректными данные ВОЗ по кори в России

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В Роспотребнадзоре заявили о некорректности данных Всемирной организации здравоохранения по кори в России, пишет ТАСС.

Ранее ВОЗ сообщила, что Россия вошла в тройку лидеров по числу заболевших.

Также в Роспотребнадзоре обратили внимание, что при учете числа заразившихся корью в странах Европы ВОЗ не считала мигрантов и беженцев. А именно они чаще всего становятся источниками распространения заболевания.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, коллективный иммунитет к кори у населения России в целом достаточен. Для его контроля каждый год обследуется более 60 тысяч человек.

"В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в последние месяцы в стране наблюдается постепенное снижение заболеваемости корью, более 90% очагов не имеют дальнейшего распространения. В прошлом году по итогам подчищающей иммунизации от кори в России было привито более 1,42 млн человек. В этом году прививочная кампания продолжается.

Между тем аналитики РТС-тендер со ссылкой на открытые данные единой информационной системы в сфере госзакупок рассказали, что в прошлом году было проведено 46 тендеров на вакцину от кори на общую начальную сумму закупки более 197 млн рублей, в этом году, который еще не завершен, начальная сумма закупок таких вакцин уже составляет 160 млн рублей, пишет РГ.