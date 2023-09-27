В РФ в целом зарегистрировано 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа

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В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета, более половины из них — отечественного производства, сообщил 27 сентября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В РФ зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета и первого, и второго типа», — добавил он.

По его словам, на рынке госзакупок уже 70% таких препаратов также отечественного производства.

Мурашко отметил, что отечественная промышленность позволяет также активно экспортировать данную группу препаратов, пишут "Известия".