В результате скрининга в регионе выявлено 305 случаев колоректального рака

Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
В результате скрининга в регионе выявлено 305 случаев колоректального рака

229
Наибольшее число случаев регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет как среди мужчин, так и среди женщин.

В Самарской области реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки. Он включает проведение анализа на скрытую кровь и скрининговую колоноскопию по показаниям. Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Колоректальный рак занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости региона. Ежегодно регистрируется порядка 2000 случаев. Основной опасностью является бессимптомное развитие заболевания.

"Скрининг доступен в рамках программы диспансеризации взрослого населения, все обследования выполняются бесплатно, - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов. - Анализ на скрытую кровь позволяет выявить заболевания кишечника, когда у пациента нет тревожащих симптомов. При положительном результате анализа пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи для проведения углубленного обследования – колоноскопии. Колоноскопия позволяет выявить новообразования и взять материал на исследование для определения вида образования. Раннее выявление рака прямой и толстой кишки помогает применять эффективные методы лечения для сохранения жизни и ее качества".

В результате скрининга выявлено 305 случаев колоректального рака, из них свыше 200 - на 1-2 стадии. Наибольшее число случаев регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет как среди мужчин, так и среди женщин.

Среди пациентов, которым скрининг помог выявить болезнь на ранней стадии, - жительница Самары Ирина. В феврале этого года в ходе диспансеризации сдала анализ на скрытую кровь, который показал положительный результат. Пациентка была направлена в центр амбулаторной онкологической помощи, где ей была выполнена колоноскопия с биопсией образований. Исследование показало наличие злокачественного новообразования на ранней стадии. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере женщине было выполнено эндоскопическое удаление новообразований. Благодаря выявлению на ранней стадии пациентке удалось выполнить малоинвазивную операцию, не требующую длительного периода восстановления.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
457
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
276
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1153
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1117
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
1084
