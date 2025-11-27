В результате скрининга в регионе выявлено 305 случаев колоректального рака

В Самарской области реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки. Он включает проведение анализа на скрытую кровь и скрининговую колоноскопию по показаниям. Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Колоректальный рак занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости региона. Ежегодно регистрируется порядка 2000 случаев. Основной опасностью является бессимптомное развитие заболевания.

"Скрининг доступен в рамках программы диспансеризации взрослого населения, все обследования выполняются бесплатно, - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов. - Анализ на скрытую кровь позволяет выявить заболевания кишечника, когда у пациента нет тревожащих симптомов. При положительном результате анализа пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи для проведения углубленного обследования – колоноскопии. Колоноскопия позволяет выявить новообразования и взять материал на исследование для определения вида образования. Раннее выявление рака прямой и толстой кишки помогает применять эффективные методы лечения для сохранения жизни и ее качества".

В результате скрининга выявлено 305 случаев колоректального рака, из них свыше 200 - на 1-2 стадии. Наибольшее число случаев регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет как среди мужчин, так и среди женщин.

Среди пациентов, которым скрининг помог выявить болезнь на ранней стадии, - жительница Самары Ирина. В феврале этого года в ходе диспансеризации сдала анализ на скрытую кровь, который показал положительный результат. Пациентка была направлена в центр амбулаторной онкологической помощи, где ей была выполнена колоноскопия с биопсией образований. Исследование показало наличие злокачественного новообразования на ранней стадии. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере женщине было выполнено эндоскопическое удаление новообразований. Благодаря выявлению на ранней стадии пациентке удалось выполнить малоинвазивную операцию, не требующую длительного периода восстановления.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО