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В регионе проходят обучающие семинары для врачей поликлиник

15 ноября 2022 18:38
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По раннему выявлению пациентов с высоким риском алкоголь-ассоциированных заболеваний в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

В регионе стартовало обучение врачей поликлиник по раннему выявлению пациентов с высоким риском алкоголь-ассоциированных заболеваний в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Организаторами семинаров выступают Самарский областной клинический наркологический диспансер и Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. На встречах рассматриваются методы раннего выявления факторов риска пагубного потребления спиртных напитков. По словам заместителя главного врача – заведующего экспертно-методическим отделением областного наркологического диспансера Сергея Царёва, совершенствование работы первичного звена здравоохранения в этом направлении позволит значительно повысить эффективность оказания помощи пациентам.

 «Пристрастие к алкогольным напиткам наносит необратимый вред здоровью и многократно повышает риск развития жизнеугрожающих состояний. В регионе есть все необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи таким пациентам. Безусловно, именно ранняя диагностика заболеваний, связанных с употреблением спиртных напитков, обеспечивает эффективность лечения, — отметил Сергей Анатольевич. — Для этого все субъекты оказания медицинской помощи — от первичного звена и кабинетов медицинской профилактики до областного клинического наркологического диспансера — должны работать в единой связке. Надеемся, подобные семинары для специалистов помогут актуализировать регламент работы поликлиник и повысить продуктивность нашего взаимодействия».

В рамках проекта проводятся обучающие семинары для врачей-терапевтов, врачей общей практики, специалистов отделений медицинской профилактики. Особое внимание уделяется методологии анкетирования, необходимой для выявления степени риска алкоголь-ассоциированных заболеваний. В зависимости от оценки степени риска пагубного потребления алкоголя пациент направляется на углубленное консультирование или приём в отделение наркологического диспансера по месту жительства.

 «Специалистам поликлиник необходимо обращаться к методическим материалам, определяющим степень риска с учётом крепости алкоголя и употребляемой дозы, внимательно вести документацию и, конечно, совершенствовать навыки профилактического консультирования. Только информативное, доверительное общение врача и пациента позволяет выявить тревожные признаки алкоголь-ассоциированных заболеваний, — отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Медработники напоминают, употребление спиртных напитков сопряжено с разрушительными последствиями для здоровья. Алкоголь повреждает поджелудочную железу, вызывая острый, а также хронический панкреатит. В результате постоянного токсического воздействия алкогольных напитков развивается воспаление печени – алкогольный гепатит, затем происходит отмирание большого количества клеток и развивается цирроз печени. Невозможно переоценить пагубное воздействие алкоголя на органы сердечно-сосудистой системы. Он вызывает аритмию, артериальную гипертензию, нарушает обмен веществ в клетках сердечной мышцы.

Нередко употребление алкоголя приводит к развитию тяжелого заболевания — алкогольной зависимости, в основе которой лежит хроническое отравление организма алкоголем. Чтобы избежать опасностей для вашего здоровья, откажитесь от этой привычки своевременно.

 

Фото:  минздрав СО

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Здравоохранение
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